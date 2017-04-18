США
18.0418 апреля19:53МСК
USD55.98-0.27
EUR59.61-0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Помидорная война" и грустная арифметика. Каков общий счет для России?

19:2818.04.2017
(обновлено: 19:33 18.04.2017)
0640
Выращивание овощей в теплицах
© РИА Новости. Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Россия за последние годы вложила 150 млрд рублей в развитие тепличных хозяйств. И эти средства уже начали окупаться. Так что, говорят эксперты, все последние "плодоовощные войны" окончатся большим выигрышем. Для российского потребителя.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Главное – как считать. И с какой стороны смотреть. "Помидорная война" с Турцией обошлась России в 1,5 млрд долларов, подсчитали в Институте Гайдара и РАНХиГС. С одной стороны, российские овощеводы расширили нишу на рынке своей же страны. А Анкара из-за сворачивания товарооборота потеряла за 2016 год года 1,7 млрд долларов по сравнению с 2014. С другой – появились проблемы для экспорта в Турцию российского зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности. Так что потери могут быть весьма значительными. 

Грустно, откровенно грустно читать такую примитивную арифметику, говорят эксперты.  Специалисты подкачали, констатируют они: как можно сопоставлять томаты с зерном. Все равно, что сравнивать длинное с круглым. Да и цифрами можно оперировать другими, отметил в интервью радио Sputnik президент Национального плодоовощного союза, председатель общественного совета при Минсельхозе России Сергей Королев. После введения санкций Россия (частные инвесторы, российские банки и государство) вложила 150 млрд рублей (2,7 млрд долларов) в развитие тепличного комплекса. Эти средства уже стали окупаться. С тех пор, как началась эта "помидорная война", Россия увеличила производство сельхозпродукции в 1,5 раза (+46%). К тому же овощи – лучшего качества по сравнению с турецкими, если говорить про те же помидоры. И  Роспотребнадзор, в том числе, не по своей прихоти ввел запрет на их ввоз. К турецким производителям было очень много вопросов и по качеству, и по безопасности продуктов. Если помидоры из Турции дешевле российских, то это говорит лишь о том, что при их выращивании используются в огромном количестве различные агрохимикаты и пестициды, которые подкашивают здоровье россиян.  

 Кстати, в результате мер, принятых российскими властями и аграриями, страна стала полностью себя обеспечивать огурцами. И взамен турецких в том числе. А по томатам отечественные сельхозпроизводители выходят на показатель в 50%. Хотя еще два года назад их доля на родном рынке была меньше 20%. Естественно, Анкара с потерями мириться не хочет. Помидоры, предназначенные для России, "всплывают" во всех приграничных странах. Вдруг выясняется, что импорт из Абхазии почему-то вырос в 16 раз. Вопрос: где эти томаты выросли, простите?  Похожая ситуация с Грузией, Казахстаном… Всех переплюнула Белоруссия, которую эксперты уже давно называют "фруктово-овощным офшором". Через него едет в Россию все, что производится и в ЕС, и в Турции. Так что не о потерях надо говорить, а о приобретениях, которые умножатся через пару-тройку лет. А что касается зерна и прочих продуктов, на которые Анкара повысила ставку пошлины до 130%, то на Турции свет клином не сошелся и покупатели на рынке найдутся.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена