"Помидорная война" и грустная арифметика. Каков общий счет для России?

Россия за последние годы вложила 150 млрд рублей в развитие тепличных хозяйств. И эти средства уже начали окупаться. Так что, говорят эксперты, все последние "плодоовощные войны" окончатся большим выигрышем. Для российского потребителя.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Главное – как считать. И с какой стороны смотреть. "Помидорная война" с Турцией обошлась России в 1,5 млрд долларов, подсчитали в Институте Гайдара и РАНХиГС. С одной стороны, российские овощеводы расширили нишу на рынке своей же страны. А Анкара из-за сворачивания товарооборота потеряла за 2016 год года 1,7 млрд долларов по сравнению с 2014. С другой – появились проблемы для экспорта в Турцию российского зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности. Так что потери могут быть весьма значительными.

Грустно, откровенно грустно читать такую примитивную арифметику, говорят эксперты. Специалисты подкачали, констатируют они: как можно сопоставлять томаты с зерном. Все равно, что сравнивать длинное с круглым. Да и цифрами можно оперировать другими, отметил в интервью радио Sputnik президент Национального плодоовощного союза, председатель общественного совета при Минсельхозе России Сергей Королев. После введения санкций Россия (частные инвесторы, российские банки и государство) вложила 150 млрд рублей (2,7 млрд долларов) в развитие тепличного комплекса. Эти средства уже стали окупаться. С тех пор, как началась эта "помидорная война", Россия увеличила производство сельхозпродукции в 1,5 раза (+46%). К тому же овощи – лучшего качества по сравнению с турецкими, если говорить про те же помидоры. И Роспотребнадзор, в том числе, не по своей прихоти ввел запрет на их ввоз. К турецким производителям было очень много вопросов и по качеству, и по безопасности продуктов. Если помидоры из Турции дешевле российских, то это говорит лишь о том, что при их выращивании используются в огромном количестве различные агрохимикаты и пестициды, которые подкашивают здоровье россиян.

Кстати, в результате мер, принятых российскими властями и аграриями, страна стала полностью себя обеспечивать огурцами. И взамен турецких в том числе. А по томатам отечественные сельхозпроизводители выходят на показатель в 50%. Хотя еще два года назад их доля на родном рынке была меньше 20%. Естественно, Анкара с потерями мириться не хочет. Помидоры, предназначенные для России, "всплывают" во всех приграничных странах. Вдруг выясняется, что импорт из Абхазии почему-то вырос в 16 раз. Вопрос: где эти томаты выросли, простите? Похожая ситуация с Грузией, Казахстаном… Всех переплюнула Белоруссия, которую эксперты уже давно называют "фруктово-овощным офшором". Через него едет в Россию все, что производится и в ЕС, и в Турции. Так что не о потерях надо говорить, а о приобретениях, которые умножатся через пару-тройку лет. А что касается зерна и прочих продуктов, на которые Анкара повысила ставку пошлины до 130%, то на Турции свет клином не сошелся и покупатели на рынке найдутся.

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