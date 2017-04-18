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"Нерезиновая" Франция. Марин Ле Пен обещает от ворот поворот

18:5418.04.2017
(обновлено: 18:56 18.04.2017)
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Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
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Чеховские герои звали "в Москву, в Москву!". Но этот клич в основном касался только русских. А "боевой" клич "в Париж!" звучит уже на протяжении многих веков для всех народов и континентов. Марин Ле Пен говорит, что хочет "развернуть" этот поток.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах пообещала полностью запретить любую миграцию в страну до тех пор, пока не будут приняты новые законы в этой сфере. По ее словам, необходимо ввести более жесткие, разумные, гуманные (?!) и контролируемые правила миграции. Об этом лидер "Национального фронта" заявила на недавнем митинге в Париже. Французские СМИ уже окрестили ее пламенную речь самой бескомпромиссной за всю предвыборную кампанию.

Французская газета Le Figaro в день голосования первого тура праймериз правых и центристов
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Равнение направо: почему европейцы меняют политическую ориентацию

Действительно, проблема миграции во Франции – очень острая. Даже глубиннее и деструктивнее, чем во многих других странах Европы. Впрочем, французы всегда были законодателями общеевропейских мод: будь то одежда, парфюмерия, правила хорошего тона, искусство, литература, философия, революции, наконец (Английская была раньше, но не дотягивает до Великой французской ни по последствиям, ни по резонансу, ни по идеям). Во Францию стремились многие. У Чехова в "Трех сестрах" говорят: "В Москву, в Москву!". Но если не брать нынешние "резиновые" времена, то этот клич в основном касался только русских. И ограничен как по времени, так и пространству выкликиваемых. А "боевой" клич "В Париж!" звучит уже на протяжении многих веков для всех народов и континентов, словно старинный французский боевой клич "Монжуа! Сен-Дени!"…

Согласно французским же подсчетам (или просчетам?), в общей сложности во Франции проживает не менее 15 млн человек – выходцев из других стран. Это составляет около четверти всего населения страны. Кроме того, по самым скромным подсчетам, еще во Франции проживает более трех миллионов нелегалов.

Марин Ле Пен предлагает решать эту проблему кардинально. В частности, выслать всех нелегалов на их родину, запретить мигрантам привозить во Францию членов своих семей, отменить автоматическую выдачу французского гражданства по факту рождения во Франции.

В Евросоюзе рождаемость среди коренного населения в среднем 1,38 ребенка на семью. Во Франции этот показатель у христиан 1,8, а у выходцев из Африки и Азии составляет 8,1 ребенка на семью… 

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
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Политолог: мнение Ле Пен после ее визита в Россию стало более весомым

Правда, у меня возникает вполне резонный вопрос: а не поздно ли спохватились? Причем конкретно лишь Ле Пен говорит, другие кандидаты в президенты в этом вопросе даже тени радикализма не проявляют. Но в данном случае толерантность больше похожа на позу страуса. Причем, если страусиная голова в песке – это легенда, то изменение состава населения Франции – это суровая реальность. И в моих словах нет никакого национализма. Просто я, как и многие, с детства впитал в себя совсем иной образ Франции. И парижан, и французов вообще я себе представляю достаточно четко. Это – Жан Габен, Жерар Филип, Ален Делон, Катрин Денев, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Ришар… список можно продолжать и продолжать. Только стоит ли? Причем, многие из тех, кого мы знаем как представителей французского искусства, французами по национальности не были. Но при этом они создавали именно французское искусство, опираясь на мощную многовековую культуру Франции. 

По оценкам, при сохранении даже нынешних темпов прироста населения примерно через 35 лет условный портрет среднестатистического француза будет совсем-совсем иным. То есть Франция, которую мы когда-то знали по книгам, фильмам, музыке, исчезнет – будет утрачен ее культурный код. Да и шифр к этому коду, боюсь, уже потерян.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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