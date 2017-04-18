США
18.0418 апреля18:22МСК
USD55.98-0.27
EUR59.61-0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Скорость реакции. Пентагон решил пересчитать количество "хиросим"

18:0318.04.2017
0160
Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. 15 февраля 2017
© AFP 2017/ Emmanuel Dunand
Кажется, можно выдохнуть. Шеф Пентагона Джеймс Мэттис объявил о начале проверки атомного арсенала. Значит, стрелки "часов судного дня" можно не переводить. На КНДР. Раз уж учет, значит, атомные бомбы отпускать не будут.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Скорость реакции. Пентагон решил пересчитать количество "хиросим"
Если они с такой же скоростью станут выполнять все распоряжения своего Верховного главнокомандующего, то у мира будет возможность к этому подготовиться. Если уж и не избежать. До сих пор же никто не признался, почему "Томагавки" уничтожили в сирийском Шайрате лишь четыре стареньких МиГа. А Трамп, между прочим, еще в январе приказал провести ревизию ядерного потенциала США. "Нужно определить, насколько наши средства ядерного сдерживания являются современными, надежными, гибкими, способными противостоять угрозам ХХI века и вселять уверенность нашим союзникам", – говорил он тогда.

Попросил бы "русских хакеров" или, чего ходить вокруг да около, обратился бы напрямую – телефон же знает. Уже бы владел всей информацией: где у него что лежит, в каком количестве, качестве, сколько раз этим всем можно уничтожить планету и главное –  а надо ли. А так шеф Пентагона Джеймс Мэттис только сейчас объявил о начале проверки атомного арсенала. Продлится она до конца года. И лишь потом хозяину Белого дома представят отчет о проделанной работе. Судя по темпам, в лучшем случае это будет подарок к первой годовщине его президентства.

Обама, кстати, ждал дольше. Свой доклад об оценке ядерных возможностей США он получил в 2010 году. Уже после "нобелевки" за обещание их сократить. Руки до этого у него так и не дошли. Зато дошел сам потенциал. По крайней мере, Трамп еще кандидатом думал именно так и был очень невысокого мнения об американском оружии массового поражения. Предполагал ли, что оно может потребоваться ему чуть ли не сразу, неизвестно. Но в Пентагоне, получив команду об инвентаризации, решили, что президентская блажь. Сел, мол, на "красную кнопку", вот и заерзал.

Знали бы, как в Корее все повернется, возможно, и хватились бы. Да где ж им знать-то, если ему самому внезапно приспичило. Послать туда аж три авианосца. Но, несмотря на всю эту армаду, мир, как ни странно, может выдохнуть. Ведь если у них в Пентагоне такие же правила, как в любом уважающем себя ларьке, то стрелки часов судного дня можно не переводить. На КНДР. Коль Вашингтон повесил табличку "Учет", значит, атомные бомбы там отпускать не будут, пока не сверят инвентарный номер каждой.

Между прочим, это более или менее приличная версия отказа от ядерного удара по Ким Чен Ыну. Эксперты же сказали, что даже Трамп на это не отважится. Не знали только, под каким предлогом. Теперь он у президента США есть. Прежде, чем проучить Пхеньян, надо удостовериться, хватит ли "хиросим" и "нагасак" на всех. А вот потом, как сказали в министерстве обороны, они и "пересмотрит оценку угроз, которые исходят от конкурентов в ядерной сфере". "Мы, – предупредили они, – обратим внимание на Россию, Китай, КНДР и Иран". Любопытно, а до этого они куда смотрели?

В общем, им теперь главное – не отвлекать аудиторов разговорами. А то собьются – заново считать придется. А Трамп ведь ждет. С января. Хотя ему все еще не поздно обратиться за информацией напрямую. Телефон тот же.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена