Кажется, можно выдохнуть. Шеф Пентагона Джеймс Мэттис объявил о начале проверки атомного арсенала. Значит, стрелки "часов судного дня" можно не переводить. На КНДР. Раз уж учет, значит, атомные бомбы отпускать не будут.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Скорость реакции. Пентагон решил пересчитать количество "хиросим" Your browser does not support HTML5 audio

Если они с такой же скоростью станут выполнять все распоряжения своего Верховного главнокомандующего, то у мира будет возможность к этому подготовиться. Если уж и не избежать. До сих пор же никто не признался, почему "Томагавки" уничтожили в сирийском Шайрате лишь четыре стареньких МиГа. А Трамп, между прочим, еще в январе приказал провести ревизию ядерного потенциала США. "Нужно определить, насколько наши средства ядерного сдерживания являются современными, надежными, гибкими, способными противостоять угрозам ХХI века и вселять уверенность нашим союзникам", – говорил он тогда.

Попросил бы "русских хакеров" или, чего ходить вокруг да около, обратился бы напрямую – телефон же знает. Уже бы владел всей информацией: где у него что лежит, в каком количестве, качестве, сколько раз этим всем можно уничтожить планету и главное – а надо ли. А так шеф Пентагона Джеймс Мэттис только сейчас объявил о начале проверки атомного арсенала. Продлится она до конца года. И лишь потом хозяину Белого дома представят отчет о проделанной работе. Судя по темпам, в лучшем случае это будет подарок к первой годовщине его президентства.

Обама, кстати, ждал дольше. Свой доклад об оценке ядерных возможностей США он получил в 2010 году. Уже после "нобелевки" за обещание их сократить. Руки до этого у него так и не дошли. Зато дошел сам потенциал. По крайней мере, Трамп еще кандидатом думал именно так и был очень невысокого мнения об американском оружии массового поражения. Предполагал ли, что оно может потребоваться ему чуть ли не сразу, неизвестно. Но в Пентагоне, получив команду об инвентаризации, решили, что президентская блажь. Сел, мол, на "красную кнопку", вот и заерзал.

Знали бы, как в Корее все повернется, возможно, и хватились бы. Да где ж им знать-то, если ему самому внезапно приспичило. Послать туда аж три авианосца. Но, несмотря на всю эту армаду, мир, как ни странно, может выдохнуть. Ведь если у них в Пентагоне такие же правила, как в любом уважающем себя ларьке, то стрелки часов судного дня можно не переводить. На КНДР. Коль Вашингтон повесил табличку "Учет", значит, атомные бомбы там отпускать не будут, пока не сверят инвентарный номер каждой.

Между прочим, это более или менее приличная версия отказа от ядерного удара по Ким Чен Ыну. Эксперты же сказали, что даже Трамп на это не отважится. Не знали только, под каким предлогом. Теперь он у президента США есть. Прежде, чем проучить Пхеньян, надо удостовериться, хватит ли "хиросим" и "нагасак" на всех. А вот потом, как сказали в министерстве обороны, они и "пересмотрит оценку угроз, которые исходят от конкурентов в ядерной сфере". "Мы, – предупредили они, – обратим внимание на Россию, Китай, КНДР и Иран". Любопытно, а до этого они куда смотрели?

В общем, им теперь главное – не отвлекать аудиторов разговорами. А то собьются – заново считать придется. А Трамп ведь ждет. С января. Хотя ему все еще не поздно обратиться за информацией напрямую. Телефон тот же.

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