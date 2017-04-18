Бумерангом – по голове. Мертвый ливийский полковник мстит Европе

Западные страны от души "поэкспериментировали" в Ливии. Результат этих бесчеловечных экспериментов сейчас бумерангом возвращается в Европу. И этот бумеранг бьет по европейцам довольно больно. Но еще не в полную силу.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Раздираемая противоречиями и конфликтами Ливия – вновь в центре внимания вашингтонских стратегов. Точнее, их части, которая подумывает о новом разделении этой страны на три части: Триполитанию, Киренаику и Феццан. Или что-то в этом духе. К примеру, такой точки зрения придерживается заместитель помощника президента США по национальной безопасности Себастьян Горка. Иными словами, предлагается возврат к временам Османской империи, когда именно так и обстояло дело. Период правления полковника Каддафи, при котором Ливия превратилась в экономически и социально развитое государство, видимо, придется окончательно забыть. Сегодня она напоминает средневековую территорию, на которой процветают работорговля, террористические и бандитские группировки. Плюс беженцы, бесконечным потоком отправляющиеся в Европу в поисках лучшей жизни. Но очень часто находят смерть, так до нее и не добравшись. В стране, по сути, три правительства. А еще – отставной генерал Халифа Хафтар, контролирующий часть территории на востоке. И никакого согласия между ними нет. Более того, противоречия только обостряются.

Но ни о какой компенсации и реальной масштабной помощи этой стране в Вашингтоне, похоже, и не думают. Взять и поделить. Идея примерно такая. И она очень напоминает слова одного из знаменитых героев Булгакова. Поделили же Судан на две части. Почему бы не повторить? Возможно, команде Трампа сейчас просто не до Ливии, не до серьезных размышлений о ее дальнейшей судьбе. Хорошо хоть Барак Обама в свое время признал ошибки Белого дома на ливийском направлении. Правда, как-то хитро. Дескать, режим свергать надо было обязательно, чтобы защитить мирное население. Но потом не оказалось плана действий, а что же делать дальше. Вот и "сползла" страна в крупномасштабные гражданские войны, – говорил Обама.

Но США от Ливии очень далеко. А вот Европа – гораздо ближе. Буквально рукой подать через Средиземное море. И то, что происходит на руинах "Джамахирии", ее должно интересовать в первую очередь. Тем более, судьбы их тесно связаны. Ливия в разные исторические периоды была колонией Италии. Рим, кстати, сейчас выступает против раздела страны на три части. Затем, в середине прошлого века – оккупированной Францией и Великобританией территорией. И вот сегодня в Европу возвращается своеобразный исторический бумеранг в виде нелегальных беженцев, наркотрафика и других "прелестей" насаждаемой извне на Ближнем Востоке и в Северной Африке демократии. И этот бумеранг больно бьет по голове и другим частям общеевропейского "тела". В таких условиях Старому Свету стоило бы подумать о своей судьбе самостоятельно, без оглядки на Вашингтон. Так сказать, послать его на прогулку "в сад". Сначала огородами, а потом через лес. И способствовать возвращению в Ливию светского – да хоть и авторитарного – режима, который уж точно лучше хаоса. Тем более, есть и генерал на примете. Дело за малым – политической волей. Впрочем, она в Европе закатилась под диван в самый пыльный угол.

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