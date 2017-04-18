Американцам придется стать "китайцами". Указ Трампа уже готов

Чтобы предложить американскому покупателю американский товар, этот товар сначала нужно произвести. Что в реалиях нынешних США само по себе непросто. Но и это – лишь полдела. Главное, чтобы этот товар захотели купить. И вот тут – основная сложность.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Президент США Дональд Трамп намерен поддержать отечественного производителя – соответствующий указ готов. Этот пункт предвыборной программы, в отличие от многих других, пока кажется новой администрации актуальным – хоть в этом они последовательны. Хотя и весьма самонадеянны. Ведь перевести все производства в Америку, как этого хочет Трамп – значит существенно увеличить цены на многие товары. Ведь импортные вещи, как правило, выигрывают потому, что они дешевы.

Так произошло, например, с южнокорейской продукцией. После того, как страны заключили соглашение о свободной торговле, в американской экономике почему-то ничего не улучшилось. Вице-президент Майкл Пенс констатировал, что, напротив, торговый дефицит удвоился. Эксперты отмечают, что этого вообще-то стоило ожидать, потому что американские товары по многим параметрам, в первую очередь, по цене проигрывают корейским. Но нынешняя администрация не намерена с этим мириться, поэтому соглашение собирается пересмотреть. Надо сказать, момент для этого выбрали удачный – как раз когда Вашингтон усиленно дружит с Сеулом против Пхеньяна. И будто говорит своему союзнику: да, вы должны подставить себя под удар и поддержать нашу атаку на вашего соседа, но в остальном, извините, табачок врозь.

Причем если корейцы еще как-то, наверное, смогут справиться без американских товаров, то американцы сами по себе вряд ли продержатся. Обыватели уже интересуются, осталось ли в США какое-то производство, кроме ВПК и типографии ФРС. Потому что американское название компании не означает, что свою продукцию она не изготавливает где-нибудь в КНР или на Тайване. И вопрос в том, готовы ли американцы занять места тех самых китайцев и выпускать все это на своей территории и своими силами?

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.