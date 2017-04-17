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Бюрократизм головного мозга: американцы допросили "младенца-террориста"

18:2917.04.2017
(обновлено: 18:36 17.04.2017)
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Виза в США
© Fotolia/ weim
Работники американского посольства в Лондоне заподозрили британца трех месяцев от роду в причастности к террористической деятельности. Семье ребенка это обошлось в 3 тысячи фунтов.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

Кто хотя бы раз в жизни имел удовольствие заполнять анкету на получение визы в другую страну, знает, как легко запутаться в многообразии данных и поставить "галочку" не в том месте. Как любил говорить один литературный персонаж с пропеллером на спине: дело-то житейское. Но оказалось, что цена ошибки может быть очень высокой.  

Из-за такого промаха в визовой анкете посольство США в Лондоне вызвало на собеседование трехмесячного британца, сообщает The Guardian. Дедушка малыша, заполняя его анкету, случайно утвердительно ответил на вопрос: "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?". 

В итоге трехмесячному Харви отказали во въезде в США, и для того, чтобы исправить неуместную "галочку", малыша пришлось везти на собеседование в Лондон из графства Чешир. На дорогу в обе стороны семья потратила около 10 часов. И еще около 3 тысяч фунтов, чтобы сорвавшийся и уже оплаченный семейный отдых во Флориде все-таки состоялся. 

Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне
© AP Photo/ Matt Dunham
Мнение: курьез с трехмесячным "террористом" отражает проблему спецслужб США

Трудно даже предположить, что хотели услышать от карапуза американские дипломаты. "Безусловно, он не имеет никакого отношения к геноциду и шпионажу, однако несколько раз он саботировал свои подгузники, хотя об этом я умолчал в посольстве", – сказал дедушка. И правильно, что умолчал: если сотрудники диппредставительства вызвали на собеседование младенца, который и говорить-то еще не умеет, вряд ли они оценили бы юмор дедушки. 

Пользователи соцсетей неоднозначно оценили это событие. Одни посмеялись над последней стадией бюрократизма головного мозга работников, мол, "у сверхдержав не всегда находятся сверхмозги". Другие встали на сторону дипломатов и отметили, что американское посольство, конечно, имело право на такие действия, однако все-таки было бы разумнее вызывать на собеседование действительно "подозрительных личностей". Хотя я с трудом представляю человека, который в здравом уме и трезвой памяти добровольно ответил бы "да" на тот самый вопрос в американской анкете. 

Так или иначе, будьте внимательнее, когда в следующий раз будете заполнять анкету на визу. Особенно в США, а то мало ли что.

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