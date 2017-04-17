Как в зеркало гляжу: президент Филиппин увидел свое сходство с Трампом

Услышал ли Дональд Трамп несколько сомнительный комплимент от Родриго Дутерте – пока не ясно. Проверить американо-филиппинские отношения на прочность еще не было возможности. Но можно предположить, что будет, если что-то пойдет не так.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Родриго Дутерте назвал президента США мудрым человеком, а еще "реалистом и прагматичным мыслителем". Даже если Дональд Трамп не кажется таковым, добавил филиппинский лидер. По его словам, у них с американским президентом много общего. Хотя себя Дутерте считает и не таким ярким, но зато таким же ответственным. А будь Дональд Трамп глупцом, он не смог бы заработать свое состояние, уверен президент Филиппин.

Состояние Трампа, кстати, американские деловые издания оценивают по-разному. Но в любом случае счет идет на миллиарды долларов. Получается, что, по сути, Дутерте прав, и 45-го президента США глупым никак не назовешь. Но в любом случае из уст такого эксцентричного политика как филиппинский президент любой комплимент, особенно с намеком на что-то общее с ним самим, звучит весьма сомнительно. Если вспомнить, то в свое время Родриго Дутерте обещал "сжечь" ООН и называл верховного комиссара ООН по правам человека "идиотом". Предшественника Трампа – Барака Обаму – и вовсе "сукиным сыном".

И тут возникает вопрос, а с чего вдруг филиппинский лидер так подобрел? Вот и военные учения с США собирается провести в ближайшие недели. Хотя еще год назад Дутерте собирался прекратить сотрудничество с Вашингтоном и вывести американский воинский контингент из страны. Ответ очевиден. Президент Филиппин попытался воспользоваться моментом и заявить о своей лояльности новому американскому лидеру. Расчет, надо признать, весьма точный. Возможно, именно сейчас Дональд Трамп может его услышать, потому как нуждается в союзниках. Ведь внутри страны протестные настроения не стихают. Вот и в минувшие выходные десятки тысяч человек вышли на улицы американских городов. Поводом в этот раз послужил отказ Дональда Трампа публиковать свою налоговую декларацию. Хотя прямой такой обязанности у американского президента нет, и предшественники Трампа делали это исключительно в добровольном порядке, но оппоненты воспользовались моментом, чтобы еще раз заявить о своем недовольстве. Сам президент назвал "налоговые марши" проплаченными. И призвал разобраться, кто за ними стоит.

Услышал ли Трамп комплимент от Дутерте – пока не ясно. Проверить американо-филиппинские отношения на прочность еще не было возможности. Но можно уверенно сказать, что если что-то пойдет не так, президент США за словом в карман не полезет. Да и филиппинский лидер в долгу не останется. В этом они точно похожи.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!