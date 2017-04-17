"Киев – це Детройт". Распродажа городского имущества не помогла

То ли Петр Порошенко специально не реагирует на мольбы мэра Киева Виталия Кличко. То ли компания "Укррослизинг" действительно досталась кому-то из друзей президента. Но итог – один и тот же.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Тесные маршрутки, пешком или на велосипеде. Похоже, именно так будет добираться до работы большинство жителей Киева. Метро украинской столицы могут закрыть уже через месяц за долги. Подземка не может рассчитаться за поставку сотни вагонов с предприятием "Укррослизинг". Финансирование предоставляла структура российского ВЭБа. И речь идет о 2 млрд гривен. Сейчас по обращению "Укррослизинга" в суд все счета метрополитена арестованы, а накопленные средства на исходе. Причем источники РИА Новости утверждают, что структура уже давно принадлежит приближенному к Петру Порошенко олигарху.

Если вопрос не решится, Киеву грозит транспортный коллапс. Метрополитену никто помогать не собирается. Причем, поставили его в неловкое положение сами городские власти. Они не вкладывали средства в модернизацию устаревшей инфраструктуры, не помогали гасить долги по лизингу и субсидий за разницу в стоимости проезда не выдавали. При этом метрополитен не может сам повысить цену на проезд. Киевляне часто хвастали, что их метро – самое дешевое в Европе. Всего-то четыре гривны (8,5 российских рублей). При этом в мэрии признают, что экономически обоснована цена в шесть гривен. А чтобы подземке можно было не только долги раздавать, но еще и развиваться, плату за проезд нужно поднять не менее чем в два раза. Только это чревато социальным взрывом. В итоге городские власти решили позволить распродавать не арестованное имущество – а это два вагона начала 80-х. Но денег от их продажи не хватит даже на погашение долгов за электричество. Выделить из бюджета города 2 млрд гривен невозможно. "Киев – це Детройт", то есть и сам без пяти минут город-банкрот. Есть вариант перезанять деньги, чтобы потом "переотдать". Но чтобы какой-нибудь из госбанков Украины выдал кредит, нужно политическое решение сверху. А его как не было, так и нет. То ли Петр Порошенко специально не реагирует на мольбы мэра Виталия Кличко. То ли компания "Укррослизинг" действительно досталась кому-то из друзей президента. Обостряет ситуацию и тот факт, что метро может прекратить свою работу аккурат на "Евровидение".

А главное место проведения шоу находится на левом берегу Днепра. Туда либо на метро, либо на такси, либо перекладными на общественном транспорте. И здесь Порошенко будет удобно отправить Кличко в политический нокаут. А потом уже разыграть привычную карту, мол, это мы у "России-агрессора" в лизинг брали. Да и не мы, а прежние власти. Поэтому долг обнулим, ну и дальше судиться пойдем. Такое мы уже видели и с евробондами, и с долгами за газ. А если что, граждане и пешком походят, здоровыми будут, как Виталий Кличко. Тот вон показывал журналистам, что на велосипеде на работу ездит. И они покатаются. Долги то миллиардные, а пассажиров – всего полтора миллиона в день!

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!