США
17.0417 апреля16:35МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Киев – це Детройт". Распродажа городского имущества не помогла

15:5817.04.2017
(обновлено: 16:06 17.04.2017)
0340
Люди читают газеты в метро в Киеве, Украина
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka
То ли Петр Порошенко специально не реагирует на мольбы мэра Киева Виталия Кличко. То ли компания "Укррослизинг" действительно досталась кому-то из друзей президента. Но итог – один и тот же.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Тесные маршрутки, пешком или на велосипеде. Похоже, именно так будет добираться до работы большинство жителей Киева. Метро украинской столицы могут закрыть уже через месяц за долги. Подземка не может рассчитаться за поставку сотни вагонов с предприятием "Укррослизинг". Финансирование предоставляла структура российского ВЭБа. И речь идет о 2 млрд гривен. Сейчас по обращению "Укррослизинга" в суд все счета метрополитена арестованы, а накопленные средства на исходе. Причем источники РИА Новости утверждают, что структура уже давно принадлежит приближенному к Петру Порошенко олигарху.

Пассажиры метро в Киеве. 2013 год
© AFP 2017/ Yuriy Dyachyshyn
Украинский аналитик о проблемах с метро в Киеве: Кличко – мэр "никакой"

Если вопрос не решится, Киеву грозит транспортный коллапс. Метрополитену никто помогать не собирается. Причем, поставили его в неловкое положение сами городские власти. Они не вкладывали средства в модернизацию устаревшей инфраструктуры, не помогали гасить долги по лизингу и субсидий за разницу в стоимости проезда не выдавали. При этом метрополитен не может сам повысить цену на проезд. Киевляне часто хвастали, что их метро – самое дешевое в Европе. Всего-то четыре гривны (8,5 российских рублей). При этом в мэрии признают, что экономически обоснована цена в шесть гривен. А чтобы подземке можно было не только долги раздавать, но еще и развиваться, плату за проезд нужно поднять не менее чем в два раза. Только это чревато социальным взрывом. В итоге городские власти решили позволить распродавать не арестованное имущество – а это два вагона начала 80-х. Но денег от их продажи не хватит даже на погашение долгов за электричество. Выделить из бюджета города 2 млрд гривен невозможно. "Киев – це Детройт", то есть и сам без пяти минут город-банкрот. Есть вариант перезанять деньги, чтобы потом "переотдать". Но чтобы какой-нибудь из госбанков Украины выдал кредит, нужно политическое решение сверху. А его как не было, так и нет. То ли Петр Порошенко специально не реагирует на мольбы мэра Виталия Кличко. То ли компания "Укррослизинг" действительно досталась кому-то из друзей президента. Обостряет ситуацию и тот факт, что метро может прекратить свою работу аккурат на "Евровидение". 

Зрители во время финала конкурса Евровидение-2016
© Фото: European Broadcasting Union/Andres Putting
Как лучше всего избежать опасностей на "Евровидении-2017"? Не ездить туда

А главное место проведения шоу находится на левом берегу Днепра. Туда либо на метро, либо на такси, либо перекладными на общественном транспорте. И здесь Порошенко будет удобно отправить Кличко в политический нокаут. А потом уже разыграть привычную карту, мол, это мы у "России-агрессора" в лизинг брали. Да и не мы, а прежние власти. Поэтому долг обнулим, ну и дальше судиться пойдем. Такое мы уже видели и с евробондами, и с долгами за газ. А если что, граждане и пешком походят, здоровыми будут, как Виталий Кличко. Тот вон показывал журналистам, что на велосипеде на работу ездит. И они покатаются. Долги то миллиардные, а пассажиров – всего полтора миллиона в день!

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена