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Матвиенко в Эр-Рияде: нужно уважать традиции партнеров по переговорам

14:4217.04.2017
(обновлено: 14:43 17.04.2017)
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Встреча Матвиенко в Консультативном совете (парламенте) с Абдаллой аш-Шейхом
© Пресс-служба Совета Федерации
Российская делегация, как в шутку заметили журналисты, привезла в Эр-Рияд приятную погоду. Накануне город был раскален до +40, а в воскресенье температура опустилась до комфортных +28. Атмосфера встреч в Саудовской Аравии тоже была теплой.

Одна из главных тем переговоров, которые проходят сейчас в столице Саудовской Аравии, – урегулирование ближневосточных конфликтов. В Эр-Рияде находится делегация Совета Федерации во главе с его председателем – Валентиной Матвиенко. 

На пресс-конференции по итогам первого дня визита спикер верхней палаты поделилась секретом: как из тонких нитей вышить затейливый узор международной дипломатии. По словам Валентины Матвиенко, в первую очередь, для этого нужно с уважением относиться к традициям и культуре страны, с которой ведешь переговоры. Так председатель Совета Федерации ответила на вопрос журналистов по поводу ее дресс-кода во время визита. 

"Я сама была дважды послом, я понимаю, насколько чувствительно к этому относятся. Пусть это внешняя форма, но это сразу вызывает уважение. Вот сегодня ко мне подошло очень много женщин-депутатов Консультативного совета, и они особо все подходили и особо все это подчеркивали: вот спасибо вам за то, что вы уважительно так отнеслись к нашим традициям", – рассказала спикер верхней палаты российского парламента, которая во время визита была одета в длинное изумрудное платье и тонкий зеленый платок.

От пронзительных лучей аравийского солнца здесь скрыться невозможно. Матовые окна, толстые стены зданий, кондиционеры – все это помогает лишь отчасти. Непривыкшего человека не покидает тревога – жаркий ветер несет из пустыни зной, напоминающий, что если бы не блага цивилизации, находиться здесь было бы практически невозможно.

Фонтаны столицы королевства, пальмы и цветы на газонах – все представляется искусственным и хрупким, а раскаленный асфальт, кажется, не остывает даже ближе к утру.

В Эр-Рияде передвигаются лишь на собственном транспорте, общественный – почти отсутствует. А поэтому в трехмиллионном мегаполисе очень мало людей на улицах, да и идти пешком – задача сложная. Если мало пешеходов, то зачем тротуары? Нужно двигаться по обочине, прижимаясь к припаркованным автомобилям, сквозь зной, дыхание пустыни и выхлопные газы.

Виллы спрятаны за высокими каменными заборами. Здесь все в оранжево-зеленых тонах. Оттенки желтого – заборы, дома и иссушенная земля. Зеленый – деревья с искусственным поливом и национальные символы, главный из которых – государственный флаг. Например, стяг невероятных размеров развевается в квартале, где расположены правительственные учреждения. В том числе, Консультативный совет при короле Саудовской Аравии. Это местный парламент. Однако депутатов не избирают, всех назначает лично монарх.

Возможно, это – одно из самых богато оформленных зданий королевства, не считая, конечно, королевских резиденций. Только одна люстра перед залом заседаний, изготовленная в восточных традициях, состоит из тысяч кристаллов, а по стоимости превосходит бриллиантовое колье самого модного ювелирного дома.

Переговоры российской делегации продолжались больше часа. И одна из важнейших тем – урегулирование в Сирии. По словам Валентины Матвиенко, Россия настаивает на всестороннем международном расследовании фактов применения в Сирии химического оружия.

"Мы обсудили последний факт нанесения удара крылатыми ракетами по Сирии Соединенными Штатами Америки. Сразу хочу сказать, что Россия категорически не приемлет никаких случаев применения химического оружия. Но мы считаем, что прежде, чем кого-либо обвинять, какую-либо сторону, необходимо провести тщательное расследование специализированной организацией по запрещению химического оружия с участием независимых экспертов разных стран, Организации Объединенных Наций с выездом на место подтвердить сам факт такой об использовании химического оружия, определить, кто в этом виноват и принять самые жесткие меры наказания", – заявила Валентина Матвиенко журналистам, комментируя вопрос о ситуации в Сирии и решении сирийского вопроса сразу после переговоров в Консультативном совете королевства.

Саудовская Аравия – страна, живущая по строгим нормам шариата. Мужчины здесь ходят в белых одеждах, женщины – их тени – в черных. За кражу отрубают руку, а за употребления алкоголя бьют плетьми. Беспрекословный авторитет – король, Его Величество Салман Бен Абдельазиз Аль Сауд.

На встрече с главой государства, как рассказала Валентина Матвиенко, шла речь о предстоящем визите короля в Россию:

"Как вы знаете, президент России пригласил короля Саудовской Аравии посетить с официальным визитом Россию. Он сказал, что с благодарностью это приглашение принял, планирует посетить Российскую Федерацию. Возможно, это получится уже в этом году, и обе стороны согласились с тем, что такой визит нужно очень серьезно готовить, наполнять его субстантивным содержанием. Он (король) тут же при нас дал все необходимые поручения правительству в части подготовки содержания (визита)".

Российская делегация, как в шутку заметили журналисты, привезла в Эр-Рияд похолодание. Еще накануне город изнывал от сорокоградусной жары, а в воскресенье температура опустилась до +28. Но речь шла лишь о погоде. Атмосфера переговоров в Саудовской Аравии была теплой.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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