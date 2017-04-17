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Авианосцы, которые "несут мир". К чему готовиться КНДР

13:5517.04.2017
(обновлено: 13:58 17.04.2017)
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Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море
© Flickr/ Official U.S. Navy Page
В отношениях США с Северной Кореей началась эпоха стратегического нетерпения. Американцам явно не терпится как-то размяться на КНДР. Но варианты дальнейшего развития событий они, похоже, не просчитывают.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Эпоха стратегического терпения закончилась. Так отношения с Северной Кореей оценил американский вице-президент Майкл Пенс. Вашингтон настроен решительно и рассматривает все варианты для достижения своих целей.

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017
© Фото: U.S. Navy/ Matt Brown
Эксперт о словах Пенса: военная решимость США в отношении КНДР – это блеф

Премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан уточнил, что это за варианты: "Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР".

А корейско-американский альянс, по его словам, – это опора для мира и процветания на Корейском полуострове. То есть, не объединение Кореи, не диалог с соседями, а альянс с американцами, которые, напомню, направляют к берегам полуострова свои авианосцы. Вот уж, действительно, мощное послание о желании мира. Да еще подкрепленное ускоренным развертыванием системы ПРО США в Южной Корее. Это, между прочим, вызывает беспокойство и Китая. Так что не только полуостров, но и весь регион лихорадит от такого "миротворчества". 

Репортаж о пуске трех баллистических ракет в КНДР по телевидению Южной Кореи на железнодорожном вокзале в Сеуле
© AP Photo/ Lee Jin-man
Китайский эксперт: ядерные испытания для КНДР – не "праздничный салют"

Но, как бы то ни было, Штаты, которые отделены от КНДР целым океаном, оказались чуть ли не самой вовлеченной во всю эту ситуацию стороной. Они пытаются включить в игру и Китай, в надежде, что Пекин тоже начнет давить на Пхеньян.

Видимо, для убедительности западные СМИ вслед за южнокорейскими информагентствами регулярно распространяют пугающие новости о Северной Корее: то ужасные испытания, то "наглая демонстрация" оружия на параде, теперь вот – создание "специальных тактических войск".

Трансляция испытаний баллистических ракет в КНДР по телевидению Южной Кореи
© AP Photo/ Ahn Young-joon
Мнение: ядерные испытания КНДР – ладно. Как бы не было чего похуже

Новый термин журналисты вычитали в северокорейских газетах и сделали вывод, что это будет ответ американским и южнокорейским подразделениям, которые отрабатывают ликвидацию руководства КНДР в случае чего. То есть, они сами-то, конечно, молодцы, а вот когда то же самое вроде бы делает Пхеньян – это очень плохо. Хотя действительно ли это будут именно такие "специальные войска" и будут ли они вообще созданы – утверждения, которые проверить довольно сложно. И вряд ли этим кто-то занимается, ведь цель таких сообщений, вероятно, не сообщить информацию, а создать правильный информационный фон – нужен же какой-то повод, чтобы стягивать авианосцы.

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