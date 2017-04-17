Авианосцы, которые "несут мир". К чему готовиться КНДР

В отношениях США с Северной Кореей началась эпоха стратегического нетерпения. Американцам явно не терпится как-то размяться на КНДР. Но варианты дальнейшего развития событий они, похоже, не просчитывают.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Эпоха стратегического терпения закончилась. Так отношения с Северной Кореей оценил американский вице-президент Майкл Пенс. Вашингтон настроен решительно и рассматривает все варианты для достижения своих целей.

Премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан уточнил, что это за варианты: "Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР".

А корейско-американский альянс, по его словам, – это опора для мира и процветания на Корейском полуострове. То есть, не объединение Кореи, не диалог с соседями, а альянс с американцами, которые, напомню, направляют к берегам полуострова свои авианосцы. Вот уж, действительно, мощное послание о желании мира. Да еще подкрепленное ускоренным развертыванием системы ПРО США в Южной Корее. Это, между прочим, вызывает беспокойство и Китая. Так что не только полуостров, но и весь регион лихорадит от такого "миротворчества".

Но, как бы то ни было, Штаты, которые отделены от КНДР целым океаном, оказались чуть ли не самой вовлеченной во всю эту ситуацию стороной. Они пытаются включить в игру и Китай, в надежде, что Пекин тоже начнет давить на Пхеньян.

Видимо, для убедительности западные СМИ вслед за южнокорейскими информагентствами регулярно распространяют пугающие новости о Северной Корее: то ужасные испытания, то "наглая демонстрация" оружия на параде, теперь вот – создание "специальных тактических войск".

Новый термин журналисты вычитали в северокорейских газетах и сделали вывод, что это будет ответ американским и южнокорейским подразделениям, которые отрабатывают ликвидацию руководства КНДР в случае чего. То есть, они сами-то, конечно, молодцы, а вот когда то же самое вроде бы делает Пхеньян – это очень плохо. Хотя действительно ли это будут именно такие "специальные войска" и будут ли они вообще созданы – утверждения, которые проверить довольно сложно. И вряд ли этим кто-то занимается, ведь цель таких сообщений, вероятно, не сообщить информацию, а создать правильный информационный фон – нужен же какой-то повод, чтобы стягивать авианосцы.

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