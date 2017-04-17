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Полная неразбериха. США в разговоре с Москвой упорно противоречат сами себе

12:3917.04.2017
(обновлено: 12:44 17.04.2017)
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Президент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. 20 февраля 2017 года
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
Белый дом явно старается, чтобы его заявления по внешней политике звучали весомо. Они так и звучат. Каждое – само по себе. А на другой день звучит следующее, тоже очень весомое, но по смыслу – прямо противоположное. Порядка в доме явно нет.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Новая американская команда, похоже, наконец, выработала свой особый, ни на что не похожий стиль. Его (говоря, правда, о себе самой) сформулировала одна из героинь фильма "Покровские ворота": "я вся такая несуразная, внезапная… вся угловатая такая… такая противоречивая вся". Примерно так и ведет себя нынешняя вашингтонская элита. Она раз от раза демонстрирует такую разницу во мнениях и подходах к ключевым мировым вопросам, что диву даешься и не знаешь, а на какие заявления ориентироваться, чего от американцев ждать. Тем более, разные военные "кнопки" очень беспокоят и оттого их порой сильно теребят. То в Сирии "томагавкнут". То по афганским горам "матерью всех бомб" долбанут. То к берегам Северной Кореи такую армаду подгонят, что только и разговоров – о неизбежной ядерной войне. 

Генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер
© AFP 2017/ NICHOLAS KAMM
Мнение: советник Трампа "жестко разговаривать" может только с зеркалом

Советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что Россия "ведет подрывную деятельность в Европе". Никаких уточнений не последовало, в чем именно она заключается. Впрочем, они в последнее время и не нужны. Ведет – и точка. Макмастер также обвинил Россию в поддержке президента Сирии Башара Асада, которого он назвал ответственным за продолжение вооруженного противостояния в Сирии. По словам генерала, этот конфликт в итоге распространился на Ирак, а затем его последствия ощутили на себе соседние страны и Европа. Тут, конечно, полная путаница, каша. Непозволительная для чиновника такого ранга. Ирак все-таки был первым. Причем за много лет до начала сирийской драмы. И конфликт в Ираке, если кто-то забыл в Вашингтоне – прямое следствие американского вмешательства в дела этой страны. 

Президент США Дональд Трамп приветствует посетителей, пришедших в Белый дом в Вашингтоне на экскурсию
© AP Photo/ Evan Vucci
Мнение: слова Трампа об отношениях с Россией выглядят "легковесно"

Герберт Макмастер добавил, что недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву "произошел в правильное время". А правильное оно потому, что, по словам советника Трампа, пора "провести жесткий разговор с Россией" о поддержке Асада. И опять полная неразбериха. Хотя, с другой стороны, Макмастер здесь не одинок, он следует строго в русле общего американского внешнеполитического тренда. Так сказать, моды нынешнего сезона. На молодежном жаргоне все это можно было бы назвать так: "полные непонятки". Ведь и сам Дональд Трамп, если внимательно следить, неоднократно крайне противоречиво высказывался о сирийском лидере. То его уход – дело предрешенное и необходимое, то, напротив, смена власти в Дамаске – условие отнюдь не обязательное для урегулирования конфликта. Асад то ли "животное", то ли он "хуже Гитлера", то ли – политическая реальность, с которой нужно мириться. Вся эта какофония из заявлений и оценок до сих пор звучит из Вашингтона. 

Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Военный эксперт: американцы почувствовали себя в небе Сирии "стремно"

Что же касается визита Тиллерсона, на который ссылается Герберт Макмастер как на возможность жестко поговорить с Москвой, то и здесь неувязочка. Говорили, что госсекретарь везет в Россию чуть ли не ультиматум: или она с просвещенным человечеством, или с ближневосточным "тираном" и изоляцией в обнимку. На деле все вышло иначе. Состоялся долгий разговор с президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым. О чем-то удалось договориться, в чем-то позиции не сблизились ни на миллиметр. Но в результате Трамп оценил результаты работы Тиллерсона как "блестящие". Кстати, и сам Макмастер после своих почти гневных тирад приходит к неожиданному заключению, по сути, дезавуируя сказанное им же чуть раньше: "когда отношения на самом низком уровне, нет никакого другого пути, как только идти вверх". И выражает надежду на то, что области для взаимовыгодного сотрудничества и постепенное улучшение двусторонних отношений все-таки будут найдены. Москва, кстати, здесь демонстрирует полную открытость и готовность, к примеру, вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии. Правда, для этого Вашингтон должен подтвердить цель борьбы с терроризмом. И не говорить с Москвой на языке бездоказательных обвинений и бесконечных упреков. Партнерство все-таки – это взаимоуважение и взаимный учет интересов сторон. 

Офис компании Google в Сеуле.
© AP Photo/ Newsis/ Kim Jin-a
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Если для американского руководства так принципиальна фигура Асада, то ему надо успокоиться, остудить пыл. Москва за него не держится, не пытается выгораживать или сохранить у власти любой ценой. Об этом говорил Сергей Лавров после переговоров с американским коллегой. С этой же мыслью выступила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии. Вопрос-то в другом. С Асадом будет Сирия или нет – это проблема сирийского народа, а не внешних сил. Вашингтону пора бы это понять. И в целом сформулировать свою единую позицию по Сирии, которая будет последовательно воплощаться в реальных делах. Пока такой позиции нет и в помине. Зато полно внешнеполитического "творчества" и экспромтов. Не самая это удачная линия поведения в международных делах, тем более, когда речь идет о ядерной супердержаве.

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