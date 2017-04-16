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Можно ли из литовцев сделать "вежливых людей"? Можно, но очень дорого

10:0016.04.2017
(обновлено: 10:03 16.04.2017)
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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и президент Литвы Даля Грибаускайте во время посещения батальона НАТО в Рукле
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Имитация – дело тонкое. Возможны осечки. Захочешь изобразить этого самого русского "зеленого человечка" – а цвет не похож. Ну и что? Значит, нужно пробовать еще.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Вы уже, конечно, знаете (а не знаете, так знайте), что военные учения в Литве, моделирующие вторжение российских ватников закончились полным провалом. Сепаратюги вторглись, оккупировали, подняли флаг, крикнули "Литванаш", отлистали календари на весну 2014, включили Таривердиева и заняли круговую оборону. Но никто даже ухом не повел. Тревогу не забили, сопротивление не оказали. Возможно, массовка подвела – ненатурально сыграли русских. Например, были невежливы и говорили по-русски с нерусским акцентом. Говорят, что в ставке после результатов учений куда талантливее была воспроизведена знаменитая истерика Гитлера в бункере. Ну да впрочем, вы, как и профессор Плейшнер, теперь уже знаете, что произошел провал. Единственно, что преисполненный патриотическим оптимизмом, хочу пояснить, почему провал – это хорошо. 

Военнослужащие литовской армии во время совместных учений войск НАТО
© Flickr/ NATO
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Ну, во-первых, отрицательный результат – тоже результат. Это скажет вам любой исследователь. Главное, не говорить такое меценату, который вложил в это исследование деньги – пенсне нужно беречь. Во-вторых, тяжело в учении – легко в бою. Если подписался на учения – будешь бегать и потеть. В бою – берешь шинель и домой. Легко. В-третьих, после нашего провала русские будут думать, что могут нас шапками закидать. И точно будут нападать расслабленными, не ожидая нашего могучего сопротивления.  

Но самое главное – не в этом. Самое главное, что после провала можно развить бурную деятельность за еще более бурные деньги. Общество не готово, не информировано! Значит, надо разработать программу, внедрить в массы. Ну-с, где там бюджетик? Какие врачи, какие пенсии, вы о чем? У нас страна не готова, а русские уже заводят будильник на без пятнадцати четыре.

Истребители ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
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Вот результаты учений, полюбуйтесь. Ноль пять – это не литраж, а счет на табло. Силы реагирования показали себя во всей красе. Значит, силы надо усилить, а на реагирование отреагировать. Немедленно и побольше. Где там еще бюджетик? И вообще – у нас обязанности по военному бюджету перед НАТО. Деньги у других ведомств отбирать приходится. А как мы их будем перенаправлять, если в товарищеских матчах будем выигрывать? Вы об этом подумали? Поэтому давайте средства, а мы докупим, объявим, притащим.

Конечно, есть всякие, кто считает, что эта сумасшедшая гонка вооружений Литвы с Россией ни к чему не приведет. Мол, ну куда вам, ну вот куда?! А тут не надо путать свою личную шерсть с государственной. Государственную, может быть, и не приведет. Но если вы нормальный человек, то к потопу после себя, по крайней мере, своих детей должны подготовить. Наконец, на самый банальный вопрос – "зачем нужно вкладывать деньги в очередной провал", отвечу канонически: "чтоб не сильно проваливался".

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