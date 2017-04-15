А что они тут заголяются. Эстония определилась с основными угрозами

Кремль посылает в Эстонию российских "ультрас", чтобы те демонстрировали там свои татуировки с запрещенной в РФ символикой. И тем самым дискредитировали эстонскую демократию. Дескать, в Эстонии все можно. Да хоть и можно. Но не всем ведь.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

На свет божий явлено жалкое дитя литературной деятельности эстонских контразведчиков – очередной ежегодник Полиции безопасности (КаПо), в котором работники спецслужбы декларируют основные риски безопасности стране и обществу.

В самом первом и самом обширном разделе "Угроза конституционному строю", практически все материалы так или иначе связаны с Россией и теми "угрозами", которые, по мнению составителей сборника, она несет Эстонии. А их так много, что впору снимать многосерийный фильм ужасов. Однако и этого раздела оказалось мало, страх перед мифической российской угрозой заполз и на другие страницы брошюры.

Я бы даже не стал пытаться подсчитывать, сколько раз на страницах ежегодника упоминаются два слова: "Россия" и "Кремль". В следующий раз для экономии времени составителей ежегодника предлагаю этими двумя словами и ограничиться. А теперь перейдем к содержанию.

Большое внимание уделяется планам создания русскоязычного медиацентра в Европе, региональная редакция которого, по сведениям спецслужбы, должна расположиться в Таллине. Медиацентр изначально определяется как прокремлевский и опасный, ведь российские медиапроекты, по мнению авторов ежегодника, создаются для того, чтобы влиять на русскоязычных жителей за пределами России и на политику стран их проживания, влиять априори в плохом смысле этого слова.

Российские спецслужбы, по сведениям контразведчиков, развили активную деятельность на территории Эстонии. И втягивают в шпионский водоворот не только лиц, имеющих доступ к государственным тайнам, но и людей совсем обыкновенных. Особенно российским спецслужбистам интересны жители приграничных районов, которые могут добывать сведения о пограничниках и воинских подразделениях армии Эстонии и НАТО, расположенных в непосредственной близости к границам с Россией. Вербовка, дескать, осуществляется во время пребывания граждан Эстонии на территории России. И поэтому, находясь там, нужно быть особенно осторожными и избегать опасных контактов. Всех же граждан Эстонии составители сборника призывают быть бдительными и при первых же подозрениях по поводу чьей-либо антигосударственной деятельности немедленно докладывать о таковых сотрудникам Полиции безопасности.

Спецслужбы России, что следует из текста, опубликованного в сборнике, не чураются устраивать провокации, которые должны представить Эстонию в негативном виде перед мировым сообществом. В ежегоднике подробно описывается случай, как некий живущий в Санкт-Петербурге и придерживающийся праворадикальных взглядов гражданин прибыл в Эстонию для участия в мероприятиях своих эстонских единомышленников в Синимяэ. Он пересек границу между государствами в закрытой одежде, а на эстонской территории поменял ее на более открытую, чтобы стали видны его неонацистские татуировки. Сделано это было, по утверждению эстонских контрразведчиков, чтобы находящиеся под контролем Кремля СМИ смогли его сфотографировать и использовать для антиэстонской пропаганды. Вывод удивителен – подобные приемы демонстрируют отчаяние… Кто впадает в это отчаяние, однако, не уточняется.

Упоминается в ежегоднике и о том, что пребывание на территории Эстонии войск НАТО вызывает недовольство России, которая опять же при помощи подконтрольных ей СМИ всячески очерняет солдат и офицеров этого воинского контингента, а также задачи, перед ним стоящие. "Крупное присутствие союзников НАТО в Балтийских странах и Польше претит России. И это Россия демонстрирует и на словах, и на деле, пытаясь представить странам НАТО союзников настолько неприятно, насколько это возможно", – сказано в докладе.

Безусловно, кроме России, существуют и иные угрозы, но для Эстонии они оказывается весьма несущественны. В частности, опасность терроризма настолько мала, что ей, конечно, нужно уделять внимание, но вовсе не такое, как России, России и еще раз России.

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