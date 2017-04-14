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"Король в гондоле". Дональд Трамп "приложил" Афганистан "по-матерински"

17:5914.04.2017
(обновлено: 18:02 14.04.2017)
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Афганский десантник недалеко от места американской бомбардировки в Афганистане, 14 апреля 2017
© AP Photo/ Rahmat Gul
У кого четверг – рыбный день, а у него – ракетно-бомбовый. С повышением коэффициента точности. В Сирии из 59 в нужном месте упали 23 "Томагавка". А здесь одна, но на все сто. Значит, дальше – попадание на двести процентов. Это когда прилетит обратно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

"Король в гондоле". Дональд Трамп "приложил" Афганистан "по-матерински"
Все-то у него не как у людей. У всех принято отправлять к такой-то матери, а Трамп послал саму "матерь". Как они ее у себя прозвали, "матерь всех бомб". Почти 10-тонную GBU-43 американские ВВС скинули на афганскую провинцию Нангархар. Куда-то туда, где должны проходить подземные коммуникации ИГИЛ*. СМИ предупреждали, что Белый дом разрабатывает для Афганистана новую стратегию с применением более крупных сил. Не обманули. Крупнее этого снаряда на эту страну еще ничего не падало. 

Соединенные Штаты впервые в боевых условиях сбросили самую мощную из неядерных бомб на террористов "Исламского государства"*. Так звучит сообщение Пентагона. Взорвали тоннели, которые ЦРУ создавало на американские деньги для моджахедов, скажет Эдвард Сноуден. Моджахеды, если кто забыл, в те времена тоже считались "умеренной оппозицией", в смысле, "хорошими боевиками". А потом как по писаному. Моджахед родил талиба. Талиб родил Бен Ладена. Бен Ладен родил ИГИЛ*. А Трамп, может для кого и отец родной, но Афганистан приложил "по-матерински". 

Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules
© Flickr/ US Air Force
Военный эксперт о бомбе GBU-43 в Афганистане: США – "мастера рекламы"

Ни дня без взрыва у него еще не получается. Но раз в неделю зажигает исправно. У всех четверг – рыбный день, а у него – ракетно-бомбовый. Причем с повышением коэффициента точности. В Сирии из 59 в нужном месте упали 23 "Томагавка". А здесь одна, но на все сто. Значит, дальше – попадание на двести процентов. Это когда прилетит обратно. А пока "это была еще одна успешная миссия". И ведь прав Трамп. Сбросили? Сбросили. Долетела? Долетела. Взорвалась? Взорвалась. Что еще надо? Оценить эффективность? Есть видео. 2003 года, в ходе испытаний. Но какая разница. Сейчас все то же самое, только в Афганистане. Как говорится, те же янки.

Хотя те же, да не все. Пора бы кому-нибудь уже сказать Трампу, мол, все, хватит, угомонись, все уже поняли, что ты – не Обама. Но нет. Хочет, чтобы это еще в Северной Корее и Иране оценили. Они – первые на очереди. Что касается России, то у нас, если что, на каждую их "маму" свой "папа всех бомб" найдется. Так величают авиационный вакуумный снаряд повышенной мощности. Примерно 40 тонн в тротиловом эквиваленте. У нас, правда, считают, что царь-бомба, как и царь-пушка, должна быть. А не бить. Хотя про ружье, что висит на стене, на всякий случай, тоже у нас придумали.

Испытания американской бомбы GBU-43/B в штате Флорида. Архивное фото
© REUTERS/ U.S. Air Force photo
У "отца всех бомб" — очень сложное имя. Но чисто русское

Впрочем, может, это и не намек никакой. Может, это Трамп просто прибирался в арсеналах, да и наткнулся на забытую вещь. А зачем ее выкидывать, если можно сбросить. Все равно ведь без дела пылится. А так – какой-никакой пропагандистский эффект. В радиусе нескольких сот метров. Хотя подземными ходами, судя по неистребимости боевиков, изрыт весь Афганистан. Но не одна же она у них, у Штатов, "мать"-то. А если закончатся, есть еще и "Замволт". Тоже ведь "матерь всех эсминцев" и зазря простаивает. Правда, чтобы его сбросить, надо еще "матерь всех бомбардировщиков" построить. F-35 только стоит так. Но не стоит того.

А в общем, уже понятно, что для повышения рейтинга Дональд Трамп использует принцип воздушного шара. Если есть проблемы с набором высоты, надо что-то скинуть. 10 тонн железа – это самое оно. Другое дело, что шар на привязи и, похоже, все равно далеко не улетит. Зато даже тот, кто еще сомневался, тоже видит, что король-то в гондоле.

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