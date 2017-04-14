Чем меньше, тем больше. Россия и ОПЕК могут поздравить друг друга

Договоренности основных экспортеров нефти о сокращении добычи работают – и работают хорошо. Это если в целом. А в частности – по-разному. Россия, как и ведущие страны ОПЕК, сократила добычу изрядно. Но так поступают не все.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Обещали – сократили. ОПЕК в марте снизила суточную добычу нефти на 365 тысяч баррелей. Подсчеты представило Международное энергетическое агентство. Показатель приведен по сравнению с февралем. В целом по сравнению с октябрем прошлого года картель сократил добычу на 1,21 млн баррелей. То есть, картель выполнил свое венское обещание на 104%.

Главным образом за счет Нигерии и Ливии, а также Саудовской Аравии. В то же время, страны не входящие в ОПЕК, в целом свое обещание сдержали только на 64%. Однако отмечается тенденция к увеличению этого показателя, отметили в МЭА. Лепта России – одна из самых больших: 56 тысяч баррелей. Хотя, говорят эксперты, можно было пойти и на большее, если бы не боязнь потерять наработанную долю рынка.

В принципе – осторожность оправданная. Ведь, когда Москва с Эр-Риядом договаривались о снижении добычи, то устно была обещана цена в коридоре 55-60 долларов за бочку. А на деле выше 55 почти и не прыгает. Всплески бывают… Но, может, лучшая цена – впереди? А посему повременить с сокращениями пока можно. Спешить точно не стоит. Тем более что непонятно, будет или нет пролонгация соглашения. И еще один нюанс учитывает Москва. Казахстан-то, несмотря на обещания, наоборот, увеличил добычу. Правда, всех честно об этом предупредил, мол, экономическая ситуация в стране такая, что вынужден пойти вразрез договоренностям.

Тонкость в следующем: никто не застрахован, что США не устроят "сланцевый ренессанс". Вашингтон-то никаких обязательств на себя не брал. Руки развязаны. Плюс к этому, напомню, Дональд Трамп, американский президент, разморозил нескольких месторождений нефти у себя в стране. И это может оказаться бомбой замедленного действия. Рванет не завтра, конечно. Однако России стоит учитывать и такой нюанс. Ведь наращивая добычу, американцы начнут носом рыть землю в поиске рынков сбыта. На этом фоне появились у зарубежных экспертов разговоры, что, мол, Россия может выйти из соглашения с ОПЕК. Однако такое вряд ли случится. Если Россия из него выйдет, то само соглашение рассыплется, как карточный домик. Так как Саудовская Аравия, к примеру, вряд ли закроет глаза на то, как Россия будет захватывать те рынки, которые освободились. Эр-Рияд точно будет наперегонки с Москвой "поглощать лакомые кусочки". Тогда возродиться гонка по добыче нефти, цена барреля вновь уйдет в пике. А это никому не нужно. И, скорее всего, Россия и Саудовская Аравия будут стремиться продлить паритетное соглашение еще на полгода как минимум. Иначе – игра не стоит свеч!

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