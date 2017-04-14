У "отца всех бомб" – очень сложное имя. Но чисто русское

Пентагону напомнили, что его самая мощная неядерная бомба GBU-43, примененная в Афганистане – никакая не "мать всех бомб". А в лучшем случае ее дальняя родственница. Потому как есть в мире бомба, название которой пишется русскими буквами.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Шоу должно продолжаться, как некогда пел один известный рок-музыкант. Тем более, когда того настойчиво требует публика. Никто не должен сомневаться в талантах и возможностях организатора. Отсутствие таких сомнений – его главный политический капитал. Вот и продолжается показ классической "коллекции" военной моды с элементами бодибилдинга. США впервые в боевых условиях применили сверхмощную авиационную фугасную бомбу, которую громко, даже кричаще назвали "матерью всех бомб". Ну, собственно, строго в рамках жанра военно-политического шоу. Ее сбросили по позициям боевиков в Афганистане. А точнее – по пещерному и туннельному комплексу, где исламисты могли беспрепятственно передвигаться и складировать свои боеприпасы и оружие.

Говорят, удар был довольно эффективным: погибли десятки бандитов, а их убежище сильно пострадало. Впечатляют и характеристики этой чудо-бомбы. Вес почти 10 тонн, длина – чуть менее 10 метров. В 2003 году, когда она "появилась на свет", Вашингтон гордо заявлял, что это самый мощный неядерный боеприпас в мире. Некоторые неподготовленные журналисты и эксперты и сейчас попытались говорить о "матери всех бомб" в том же духе: мол, нет ничего мощнее и страшнее для врага.

Впрочем, издание Business Insider быстро их урезонило. Остудило пыл. Оно напомнило, что самой мощной бомбой обладает никакая не Америка, а Россия. Называется это изделие просто и без особых затей – авиационная вакуумная бомба повышенной мощности. И превосходит оно американский аналог ровно в четыре раза. 44 тонны в тротиловом эквиваленте супротив 11 тонн. Есть и соответствующая сухая аббревиатура: АВБПМ. Никакой тебе помпы и показухи. Просто пять букв алфавита и четырехкратное превосходство. Хотя есть полное право называться и матерью, и отцом всех сверхмощных бомб одновременно.

Но это уже лирика. Россия-то ее держит в "загашнике", а США применили. А до этого, как все еще помнят, ударили "Томагавками" по Сирии. Долетело до цели меньше половины ракет, а те, что долетели, не нанесли правительственным силам никакого военного ущерба. Зато медийный эффект был неплохим. Как того и требует шоу-бизнес с его главными "акулами" и жаждущей зрелищ публикой. Вопрос лишь в том, где границы между дефилированием на международном подиуме и большой бедой.

Говорят, Сирия и Афганистан, помимо ублажения внутренней аудитории, стали для Вашингтона "разогревочной" тренировкой перед более серьезным дефиле. В Северной Корее, к берегам которой прибыло слишком много для обычных, плановых маневров военных американских надводных и подводных кораблей с боевым оружием на борту. Уж лучше бы обойтись без очередного показа "высокой моды".

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