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У "отца всех бомб" – очень сложное имя. Но чисто русское

14:1214.04.2017
(обновлено: 14:13 14.04.2017)
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Сброс бомбы B61-12 без заряда с истребителя F-15E на полигоне Тонопа в штате Невада, США
© Фото: NNSA
Пентагону напомнили, что его самая мощная неядерная бомба GBU-43, примененная в Афганистане – никакая не "мать всех бомб". А в лучшем случае ее дальняя родственница. Потому как есть в мире бомба, название которой пишется русскими буквами.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Шоу должно продолжаться, как некогда пел один известный рок-музыкант. Тем более, когда того настойчиво требует публика. Никто не должен сомневаться в талантах и возможностях организатора. Отсутствие таких сомнений – его главный политический капитал. Вот и продолжается показ классической "коллекции" военной моды с элементами бодибилдинга. США впервые в боевых условиях применили сверхмощную авиационную фугасную бомбу, которую громко, даже кричаще назвали "матерью всех бомб". Ну, собственно, строго в рамках жанра военно-политического шоу. Ее сбросили по позициям боевиков в Афганистане. А точнее – по пещерному и туннельному комплексу, где исламисты могли беспрепятственно передвигаться и складировать свои боеприпасы и оружие.

Бомба GBU-43/B
© Фото: Eglin Air Force Base
Политолог: применение "матери всех бомб" показало новую черту Трампа

Говорят, удар был довольно эффективным: погибли десятки бандитов, а их убежище сильно пострадало. Впечатляют и характеристики этой чудо-бомбы. Вес почти 10 тонн, длина – чуть менее 10 метров. В 2003 году, когда она "появилась на свет", Вашингтон гордо заявлял, что это самый мощный неядерный боеприпас в мире. Некоторые неподготовленные журналисты и эксперты и сейчас попытались говорить о "матери всех бомб" в том же духе: мол, нет ничего мощнее и страшнее для врага.

Впрочем, издание Business Insider быстро их урезонило. Остудило пыл. Оно напомнило, что самой мощной бомбой обладает никакая не Америка, а Россия. Называется это изделие просто и без особых затей – авиационная вакуумная бомба повышенной мощности. И превосходит оно американский аналог ровно в четыре раза. 44 тонны в тротиловом эквиваленте супротив 11 тонн. Есть и соответствующая сухая аббревиатура: АВБПМ. Никакой тебе помпы и показухи. Просто пять букв алфавита и четырехкратное превосходство. Хотя есть полное право называться и матерью, и отцом всех сверхмощных бомб одновременно. 

Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules
© Flickr/ US Air Force
Военный эксперт о бомбе GBU-43 в Афганистане: США – "мастера рекламы"

Но это уже лирика. Россия-то ее держит в "загашнике", а США применили. А до этого, как все еще помнят, ударили "Томагавками" по Сирии. Долетело до цели меньше половины ракет, а те, что долетели, не нанесли правительственным силам никакого военного ущерба. Зато медийный эффект был неплохим. Как того и требует шоу-бизнес с его главными "акулами" и жаждущей зрелищ публикой. Вопрос лишь в том, где границы между дефилированием на международном подиуме и большой бедой. 

Говорят, Сирия и Афганистан, помимо ублажения внутренней аудитории, стали для Вашингтона "разогревочной" тренировкой перед более серьезным дефиле. В Северной Корее, к берегам которой прибыло слишком много для обычных, плановых маневров военных американских надводных и подводных кораблей с боевым оружием на борту. Уж лучше бы обойтись без очередного показа "высокой моды".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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