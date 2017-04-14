Два с половиной. Невзятые высоты Михаила Саакашвили

"Кто трепается? Я трепаюсь?!". Нет, это все давно в прошлом. У Михаила Николозовича теперь что ни слово, то чистое серебро. Золота, правда, нет – потому что он, похоже, никогда не молчит.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Дважды "экс" Михаил Саакашвили, похоже, страдает информационной клаустрофобией. В том смысле, что безумно боится попасть в новостной вакуум и оказаться забытым. Видимо, поэтому регулярно напоминает о себе любимом. Для украинских политиков, особенно тех, кто оказался не у дел, такое поведение вполне обычно. Но Михаил Николозович каждый раз выдает особые, неподражаемые пассажи. На сей раз он немножко запутался в цифрах. Конечно, главным математиком на Украине остается Виталий Кличко. Его выдающийся перл про двух заместителей, четыре из которых лежат в кабинете министров, превзойти еще никому не удалось. Но Михаил Саакашвили попытался. На своей страничке в социальной сети в видеоообращении к своим почитателям он заявил, что Петр Порошенко предлагал ему стать премьер-министром аж… два с половиной раза!

Цитирую Михаила Николозовича: "Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьер-министром: один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он в третий раз настойчиво предлагал, я ему сказал: "У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром"". Если слегка призадуматься, то из этой тирады получается три с половиной, но Михаилу Саакашвили виднее. А вот отношения бывших соратников, видимо, испортились после оглашения всего списка амбиций на тот момент еще губернатора Одесской области.

И, судя по всему, Михаил Николозович от удовлетворения своего честолюбия не отказался. По крайней мере, рецепты решения украинских проблем продолжает выдавать. И основным, по мнению пана Саакашвили, является строительство очередной стены, которой можно будет "временно" отгородиться от Донбасса. Чтобы не тратить на бунтарей ни сил, ни времени, ни средств. А уж потом, когда на Украине будет побеждена коррупция и начнется бурное развитие, можно и возвращением Донбасса заняться.

Судя по тому, как идут дела в Киеве и в Донбассе, есть опасения, что после сноса этого забора Украина будет просить Донецк взять ее к себе. Так же, как сейчас многие украинские области завидуют крымчанам.

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