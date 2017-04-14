Дело пахнет зарином: Япония "попала в тренд". Или пальцем в небо

Зарин – явно в моде. Американцы, что называется, не глядя, находят его у Башара Асада. Японцы тут же обнаруживают его же, но у Ким Чен Ына. И тоже не глядя.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что у КНДР могут быть боеголовки с зарином. По его словам, в Северной Корее имеется вся инфраструктура для производства химического оружия и уже накоплены обширные запасы отравляющего вещества.

Примечательно, что японский премьер говорит именно о зарине. Возможно, так Абэ пытается заострить внимание США и их партнеров на "диктаторском режиме" Пхеньяна. Ведь во время атаки в сирийской провинции Идлиб тоже использовался зарин. По версии Запада, за ней стоял Башар Асад и его "диктаторский режим". Хотя никаких доказательств причастности сирийских войск к этой атаке до сих пор не представлено, как, впрочем, и того, что использовался газ зарин. Однако это не помешало США нанести ракетный удар по военному аэродрому в Сирии.

Сейчас США готовятся к очередному – шестому по счету ядерному испытанию Пхеньяна. По данным южнокорейской разведки, оно может произойти уже в ближайшую субботу, 15 апреля. В этот день Северная Корея будет отмечать 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена.

Тем временем к Корейскому полуострову движется ударная группа американских кораблей во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что возможен любой вариант решения ядерной и ракетной проблем КНДР. Он также попросил председателя КНР Си Цзиньпина донести до северокорейского руководства, что у Вашингтона на вооружении состоят не только авианосцы, но и атомные подлодки.

В Пхеньяне действия Белого дома назвали провокацией и заявили, что готовы принять в ответ самые решительные меры. Совпадение или нет, но иностранные журналисты, которые работают в Северной Корее, уже получили указание подготовиться к "большому и важному мероприятию".

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