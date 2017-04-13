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"Ни в коем случае". Украина не готова забыть своих "советских космонавтов"

18:0413.04.2017
(обновлено: 18:05 13.04.2017)
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Украинский космонавт Леонид Каденюк
© NASA
Первый и пока единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк категорически против идеи Киева о переносе празднования Дня космонавтики с 12 апреля. Но для киевских чиновников главное – уничтожить "советский" праздник.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

В стремлении отказаться от коммунистического прошлого украинские политики готовы отказаться даже от выдающихся достижений своих соотечественников. Например, вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отмечать свой, украинский день космонавтики. Говорит, 12 апреля для этого категорически не подходит, уж очень советский это праздник. Кстати, основоположник практической космонавтики Сергей Королев родился в Житомире, а первые летательные аппараты создавал в Одессе. Но это для Киева – не в счет. Мировоззрение нужно переориентировать на то, "что сделано украинцами для Украины". А Королев же – корифей советской космонавтики. Поэтому, дескать, нужно выбрать дату, которая будет касаться новейшей украинской истории. Точно так же, как это сделали с Днем защитника Отечества, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины. Вот так же в рамках общей декоммунизации, по словам Кириленко, следует поступить и с днем "советской по сути" космонавтики.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин после приземления. Саратовская область, 12 апреля 1961 года
© РИА Новости. Александр Сергеев
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Политолог: в Киеве хотят перенести День космонавтики? Да пусть переносят

В качестве замены он предложил 19 ноября. Именно в этот день в 1997 году в космос на американском шаттле "Колумбия" полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Он пробыл на орбите до 5 декабря. То есть, гораздо дольше, чем Юрий Гагарин в 1961 году. А это, в представлении господина Кирилленко, все меняет. Его ничуть не смущает тот факт, что полет Леонида Каденюка произошел спустя почти 40 лет. Все попытки коллег втолковать вице-премьеру, что 12 апреля Украина отмечает Всемирный день авиации и космонавтики, который учредил бывший президент Леонид Кучма в 1997 году, уже во времена независимой Украины, провалились. Кириленко не сдавался. От космической декоммунизации он перешел к всеобщей, а там и к безжалостной деколонизации одновременно с капитальным ремонтом всей страны. В общем, все смешалось в голове у вице-премьера. 

Ему бы подумать, глядишь, и вспомнил бы, что по решению Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля – это день первого полета человека в космос и его отмечают во всем мире. Или вспомнил бы, что Украина подарила миру целый отряд героев-космонавтов. Среди них – Павел Попович, который стал первым украинцем, полетевшим в космос в 1962 году – он провел на орбите 3 дня в корабле "Восток-4" – Георгий Береговой, Леонид Кизим, Александр Волков, Анатолий Левченко… Всего в космосе побывало около трех десятков уроженцев Украины. Правда, они побывали на орбите до распада СССР. Да и летали на советских космических кораблях, а эта страница истории чрезвычайно неприятна для нынешних политиков на Украине.

Они ведь строят свой, новый мир. Можно и от слова "космонавт" отказаться, оно ведь тоже советское. Есть ведь астронавты, тайконавты, а будут еще и укронавты. 

К счастью, далеко не все мыслят так радикально. Сам первый космонавт независимой Украины, которого предлагалось сделать символом украинской космонавтики, с инициативой вице-премьера не согласился. Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк уверен, что полет Юрия Гагарина в космос имеет "вселенское значение и не может рассматриваться только в контексте Советского Союза". И праздник "ни в коем случае" нельзя заменять. Космонавт знает, о чем говорит.

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