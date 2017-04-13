Военно-пластическая операция. Трамп вернул НАТО молодость

Еще в январе он был категоричен. "Организация устарела, поскольку была создана много лет назад". И хотя она по-прежнему создана много лет назад, тут уже ничего исправить нельзя, но, если верить Дональду, ей теперь столько не дашь.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Может, с некоторым опозданием – все-таки день рождения НАТО прошел 4 апреля – но это тоже как заново родиться. После решения Барака Обамы усилить американское присутствие в Европе это, пожалуй, самый лучший подарок. Потому что когда Обамы уже нет, а тебе 68 и ты – вся такая тонкая и ранимая организация, которую каждый может обидеть, лучший подарок – это подарок, сделанный своими словами. А от Дональда Трампа – они и вовсе, как бальзам. Омолаживающий. "Я говорил, что это – устаревшая организация. Больше уже не устаревшая",– одним движением языка зализал президент США глубокую душевную рану НАТО, которую сам же и нанес.

Передумал, потому что альянс, дескать, сумел "лучше адаптироваться к борьбе с террористами". И главное, как быстро. Еще в январе в интервью The Times и Bild Трамп был категоричен. "Организация устарела, поскольку была создана много лет назад". И хотя она по-прежнему создана много лет назад, тут уже ничего исправить нельзя, но, если верить Дональду, ей теперь столько не дашь. Значит ли это, что он пересмотрел и второй свой тезис о том, что "США не обязаны платить за безопасность своих союзников", не сказал. Но впервые он на эту тему вообще ничего не сказал. Так что, может быть, потому и комплимент, что партнеры согласились за него заплатить.

Хотя, на самом деле, кому-кому, но не Трампу пенять НАТО на годы. Как там в нашем кино: "сколько ей было-то, дядь Мить? – А мне сколько? Вот и считай: на три года моложе". Ему ведь скоро 71. Но, во-первых, он предпочитает все-таки большую разницу в возрасте. А во-вторых, талантливый человек талантлив во всем. И как пластический хирург тоже. Развел же, как по учебнику. Вначале зловеще напугал, мол, какая вы страшненькая, древняя и никому не интересная. А затем, когда сошлись на цене: скальпель, ножницы, зажим и – "Здравствуй, молодость".

В ее случае, правда, понадобилось пару военно-пластических операций. Там восточный фланг подтянуть, тут лишний смысл убрать, размер угрозы накачать до четвертого батальона, а лучше сразу до пятой статьи, глаза расширить для страха, нос по ветру повернуть. Благо, ноги от ушей тянуть не пришлось. Потому что первые растут оттуда же, откуда торчат вторые. И вот она как новенькая. И это даже хорошо, что Трамп называет блок, как женщину. "Она". Должна и у него быть, так сказать, "походно-полевая жена".

При этом совсем не обязательно регулярно класть ее под нож. Рецепт ее молодости на каждый день. Тысячелистник, бессмертник, шалфей, ромашка, подорожник. Все тщательно перемешать, заварить и вылить. Тут все проще. Это, как назвал его Владимир Путин, знаменитый метод "китайского болванчика". Единственное неудобство – приходится включать голову. Вверх-вниз, вверх-вниз. И ни в коем случае не перепутать – не крутить ею слева направо и наоборот. И лучше не останавливаться, чтобы не пропустить что-то важное. Например, новый удар по Сирии. Несколько таких движений после предыдущего, и для Трампа НАТО – ягодка опять. Значит, работает.

И вот ее уже на молодняк тянет. Опять же Дональду спасибо. К праздничку старушке на потеху Черногорию еще одним членом подкинул. Дал добро на вступление. Иначе говоря, проникся. И что в этой организации ему больше всего нравится, что для нее каждый раз как последний. Хотя, как шутят пластические хирурги, чем разглаживать морщинки, может, подкрутить извилинки.

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