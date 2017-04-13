Дубль два. КНДР заставляют увидеть в себе Сирию

В Вашингтоне вдруг заявили, что смена власти в КНДР не является целью Соединенных Штатов. Через несколько дней после того, как они так же сказали об Асаде, на "Шайрат" полетели "Томагавки".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Авианосец "Карл Винсон" со своей армадой еще мчался на всех парах к Корейскому полуострову. Товарищ Си Цзиньпин еще по-прежнему лишь председатель КНР, а не порученец президента США. Он же пока так и не передал Ким Чен Ыну, сколь страшен в гневе Трамп. Тем паче с подводной-то лодкой в придачу. Эксперты-политологи еще не все лепестки на ромашке оборвали, гадая: "ударит – не ударит". Однако косвенные признаки, что таки-да, уже налицо. И совсем не те, которые в этой географии у каждого первого. Хотя их только два, но ведь как глаз. А значит, пора смотреть в оба.

Во-первых, в Вашингтоне вдруг заявили, что смена власти в КНДР не является целью Соединенных Штатов. Из чего следует, что их цель – вся КНДР. Через несколько дней после того, как они так же сказали об Асаде, на "Шайрат" полетели "Томагавки". А ведь и здесь до так называемого "дедлайна" остались те же несколько суток. 15 апреля 105-летие основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Национальный праздник. "День Солнца". И в США, судя по их прессе, очень рассчитывают, что на этом "солнце" появится очередное пятно. Уже шестое ядерное испытание. Не отметит же достойный внук юбилей своего великого деда "на сухую".

А стоит ему устроить "дрожь земли" (такие эксперименты, как правило, сопровождаются сейсмической активностью), и у логопедов появится новая скороговорка. "Карл" карает Корею карой. По большому-то счету, только его тут и не хватает. Ядерного испытания, впрочем, тоже. Но если Штаты его так и не дождутся, есть запасной вариант. Тот самый второй косвенный признак. Японский премьер Синдзо Абэ сегодня вдруг упомянул про зарин. И, видимо, совсем не всуе. Никогда не боялся. А тут – прямо до публичного выступления в парламенте. "Существует вероятность того, что КНДР уже располагает средствами доставки нервнопаралитического газа зарина".

Чувствуете стиль? Вроде бы, как только "существует вероятность", но уже – зарин, как у Асада. Ощущение, будто списал слова. Точнее, перевел с американского английского. Ну, со средствами доставки – читай, боеголовками – понятно. Пхеньян и сам – как тот мужик, что в одном плаще и в парке не скрывает свой потенциал. Но это же еще совсем не говорит о способности его использовать. Так – попугать. А что касается зарина, то его обнаружить еще сложнее, чем ракетные шахты. Только если по факту. Или по ролику "Белых касок". Вероятно, именно там Абэ его и разглядел.

Может быть, он и не любит театр так, как любит его Трамп. И театр военных действий тоже. Но максимум, на что хватило его миролюбия и осторожности, это попросить президента США поставить Токио в известность перед ударом по КНДР, чтобы успеть вывести японских граждан с Корейского полуострова. Причем всего, а не только его северной части. Потому что он – как колобок. Куда ни стрельни – попадешь в голову. Тоже два полушария – одна Корея. Но от Трампа она так же далека, как и Сирия. И это уже не косвенный, а самый прямой и явный признак его угрозы. Дело за малым. Или малыми. Как-нибудь растрогать Иванку.

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