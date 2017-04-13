Дубль два. КНДР заставляют увидеть в себе Сирию

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Авианосец "Карл Винсон" со своей армадой еще мчался на всех парах к Корейскому полуострову. Товарищ Си Цзиньпин еще по-прежнему лишь председатель КНР, а не порученец президента США. Он же пока так и не передал Ким Чен Ыну, сколь страшен в гневе Трамп. Тем паче с подводной-то лодкой в придачу. Эксперты-политологи еще не все лепестки на ромашке оборвали, гадая: "ударит – не ударит". Однако косвенные признаки, что таки-да, уже налицо. И совсем не те, которые в этой географии у каждого первого. Хотя их только два, но ведь как глаз. А значит, пора смотреть в оба.
Во-первых, в Вашингтоне вдруг заявили, что смена власти в КНДР не является целью Соединенных Штатов. Из чего следует, что их цель – вся КНДР. Через несколько дней после того, как они так же сказали об Асаде, на "Шайрат" полетели "Томагавки". А ведь и здесь до так называемого "дедлайна" остались те же несколько суток. 15 апреля 105-летие основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Национальный праздник. "День Солнца". И в США, судя по их прессе, очень рассчитывают, что на этом "солнце" появится очередное пятно. Уже шестое ядерное испытание. Не отметит же достойный внук юбилей своего великого деда "на сухую".
А стоит ему устроить "дрожь земли" (такие эксперименты, как правило, сопровождаются сейсмической активностью), и у логопедов появится новая скороговорка. "Карл" карает Корею карой. По большому-то счету, только его тут и не хватает. Ядерного испытания, впрочем, тоже. Но если Штаты его так и не дождутся, есть запасной вариант. Тот самый второй косвенный признак. Японский премьер Синдзо Абэ сегодня вдруг упомянул про зарин. И, видимо, совсем не всуе. Никогда не боялся. А тут – прямо до публичного выступления в парламенте. "Существует вероятность того, что КНДР уже располагает средствами доставки нервнопаралитического газа зарина".
Чувствуете стиль? Вроде бы, как только "существует вероятность", но уже – зарин, как у Асада. Ощущение, будто списал слова. Точнее, перевел с американского английского. Ну, со средствами доставки – читай, боеголовками – понятно. Пхеньян и сам – как тот мужик, что в одном плаще и в парке не скрывает свой потенциал. Но это же еще совсем не говорит о способности его использовать. Так – попугать. А что касается зарина, то его обнаружить еще сложнее, чем ракетные шахты. Только если по факту. Или по ролику "Белых касок". Вероятно, именно там Абэ его и разглядел.
Может быть, он и не любит театр так, как любит его Трамп. И театр военных действий тоже. Но максимум, на что хватило его миролюбия и осторожности, это попросить президента США поставить Токио в известность перед ударом по КНДР, чтобы успеть вывести японских граждан с Корейского полуострова. Причем всего, а не только его северной части. Потому что он – как колобок. Куда ни стрельни – попадешь в голову. Тоже два полушария – одна Корея. Но от Трампа она так же далека, как и Сирия. И это уже не косвенный, а самый прямой и явный признак его угрозы. Дело за малым. Или малыми. Как-нибудь растрогать Иванку.
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