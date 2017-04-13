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Нахимичили сенсацию. Как делаются новости CNN

16:1613.04.2017
(обновлено: 16:18 13.04.2017)
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Штаб-квартира CNN в Атланте, США
© AP Photo/ David Goldman
Разведчики обычно стараются узнать, что происходит в том или ином месте сейчас и что произойдет в будущем. А разведслужбы США все больше роются в прошлом. И всегда находят, что им нужно. Или что-то похожее. Это называется "подогнать под ответ".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

По секрету всему свету. Некий высокопоставленный чиновник США поделился с телеканалом CNN "горячим эксклюзивом". Перехвачены переговоры военных и химэкспертов Сирии о подготовке атаки в провинции Идлиб с использованием зарина. Разведка США, сообщает источник, получила эти "достоверные данные" в ходе обзора развединформации, который проводился сразу после атаки. По умолчанию – химической. И бесспорно – по прямому указанию Башара Асада. Американский чин так и сказал: "сомнений нет".

Здание телеканала CNN
© AP Photo/ Ric Feld,File
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По обычной математической логике задачка бы решалась иначе: наличие атаки плюс изучение ее характера равняется определение виновного. Но телеканал CNN в обнимку со своими уважаемыми источниками не в первый и не в последний раз, конечно, предлагает "решение" задом наперед. Если есть "ужасный" президент Сирии, то у него обязательно должно быть и ужасное оружие, с которым он непременно позовет в атаку. 

При этом – как говорится, "параллельным кадром" –  происходит следующее. Международная коалиция бомбит склад с химоружием запрещенной в РФ террористической группировки – в провинции Дейр-эз-Зор, – и Генштаб Сирии подтверждает: от отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков (к несчастью, и мирных жителей тоже). Однако эта новость не взорвала эфир CNN, не клюют на нее и его почтенные "закрытые источники". 

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Забота "серых кардиналов" войны в Сирии – притянуть за уши Россию к тому, что они напридумывали про Идлиб, утрамбовать свои "задомнапередные" аргументы, так сказать, отпечатком русского сапога. 

Увы, не получается. Скрепя сердце телеканал отмечает, что на данный момент нет перехваченных данных, которые бы указывали на прямую ответственность российских военных за события в Идлибе. Обратим внимание на этот "данный момент": это значит что? Что сейчас нет, а завтра что-нибудь придумаем? Во всяком случае, поставщик "эксклюзивов" для CNN со знанием дела предположил, что "русские более осторожны в обмене информацией, чтобы избежать перехвата". А нельзя было просто сказать "русские ни при чем" и все тут? Нет, нельзя. Хотя бы намеком, хотя бы просто слово "Россия" впихнуть в фейковый текст, ну так, для связи слов. И гонорар будет выше.

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