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Опять химоружие в Сирии. Но на сей раз виноваты американцы

15:2013.04.2017
(обновлено: 15:32 13.04.2017)
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Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия
© AFP 2017/ Delil Souleiman
Сначала американцы обвиняли Сирию в химатаке, теперь сами стали ее участниками. Вольно или невольно – это уже ничего не меняет для родственников тех, кто погиб под городом Дейр-эз-Зор.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Дым над городом Кобани, Сирия, после авиаударов военно-воздушных сил США. Вид с холма на границе Турции и Сирии. 17 ноября 2014
© AP Photo/ Vadim Ghirda
Эксперт об ударе США по складу ИГ*: ситуация с химоружием проясняется

Дамаск обвиняет Запад в гибели сотен человек при ударе по складу химоружия. В заявлении командования ВС Сирии говорится, что удар ВВС коалиции под эгидой США по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство"* под городом Дейр-эз-Зор привел к выбросам в воздух токсичных веществ. В результате погибли сотни мирных жителей.

Немецкий философ Гегель когда-то сказал: история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Сначала американцы обвиняли Сирию в химатаке, теперь сами стали ее участниками. Вольно или невольно – это уже ничего не меняет для родственников тех, кто погиб под городом Дейр-эз-Зор. Американцы теперь скажут, что хотели как лучше. Но получилось-то как всегда.

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© РИА Новости
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Из этого инцидента напрашивается еще один весьма трагичный вывод: у террористов из ИГ* и "Фронта ан-Нусра"* химоружие есть. И можно быть уверенным, что они применят его, если им будет надо, не задумываясь. Ранее вину за применение химоружия возложили на Дамаск. Дескать, 4 апреля при атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб 80 человек погибли и 200 пострадали. 

Кстати, глава МИД РФ Сергей Лавров уже после переговоров с госсекретарем США отметил любопытный факт. Оказывается, Рекс Тиллерсон оказался не готов принять предложение России выступить с совместной инициативой по созданию специальной группы для расследования инцидента в Хан-Шейхуне, которая включала бы представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также экспертов России, США и стран региона. Еще бы! Виновный-то уже назначен.

Штаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)
© Фото: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
Целили в Сирию и РФ, а попали не туда. Нобелевский лауреат обиделся на США

А в этой самой ОЗХО до сих пор не могут подтвердить информацию о направлении экспертов в Турцию для расследования предполагаемого использования химоружия в Сирии, сообщили в пресс-службе организации. Чиновники везде одинаковы. Удар был нанесен 4-го. Сегодня 13-е – а они даже не шелохнулись. Принюхиваются не к запаху зарина, а к ветрам, дующим из-за океана. Как Нобелевскую премию получать за инициативу Москвы об уничтожении сирийского химоружия, небось первыми прискакали.

Интересна и реакция НАТО на удар по складу с химоружием под Дейр-эз-Зором. На просьбу РИА Новости прокомментировать информацию сирийских ВС об авиаударе коалиции, представитель альянса заявил, что НАТО не комментирует операции ВС США в Сирии. "НАТО не присутствует в Сирии. За информацией о воздушных операциях США в Сирии просьба обращаться к властям США", – заявил представитель альянса. С таким же успехом корреспондент мог бы задать свой вопрос и автомату с газированной водой.

*Террористическая группировка запрещена в России

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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