Польша и Прибалтика решили поддать российского газу Украине. Да никак

Польшу, Литву, Латвию и Эстонию проект "Северный поток-2" напрямую не затрагивает. Но, как там считают, затрагивает косвенно. А потому нужно еще подумать – быть потоку или не быть. Думать, судя по всему, собирались долго. Но вряд ли получится.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Форму потеряли прибалты и поляки. Не иначе. Затеяли они тут на досуге очередную демонстрацию в пику "Северному потоку-2". Запланировали "общественные слушания" по проекту. Собственно, ничего особенного, считает глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 – Саймон Боннел. Обычная процедура. Мол, пусть народ выскажется. И коли проект косвенно затронет Польшу, Литву, Латвию и Эстонию (магистраль пройдет не по их водам, а по соседству), то пусть покуражатся.

Запрос о своих желаниях страны отправили куратору проекта. Nord Stream 2 в ответ предложил свою помощь в проведении слушаний. На первый взгляд – обычная процедура. Вопрос – чем это все обернется? Скорее всего, тем, что затянется процесс одобрения проекта. Ведь строить-то надо уже сегодня. Тем более, надо успеть к 2019 году, когда контракт "Газпрома" на транзит через Украину закончится. Так вот эта четверка и пытается выиграть время для Киева. Ведь если еще два года пословоблудничать, поспекулировать на тему проекта, глядишь, и украинские услуги понадобятся. Но тут как гром средь ясного неба Германия явилась. Бундестаг совершенно четко дал понять, что Берлин поддерживает проект "Северный поток-2". Мало того, глава комитета бундестага по экономике и энергетике‎ Петер Рамзауэр недвусмысленно намекнул: "строительство морской части газопровода не должно подчиняться законодательству Евросоюза".

Рамзауэр пояснил, конечно, сие заявление: мол, евронормы касаются только посредников по поставкам газа в Евросоюзе. А трубы, проложенные "Газпромом" по дну Балтийского моря, под них не подпадают. И всю риторику противников вокруг проекта в бундестаге назвали политическими инсинуациями. То есть, в Германии уже со всем определились. Еще бы… Сейчас немцы получают 55 млрд кубометров. А с появлением "Северного потока-2" – сразу в два раза больше, 110 млрд кубометров. И не СПГ, стоит заметить, который в разы дороже трубного газа. Выгода – очевидная. Так что "общественные слушания" Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, скорее всего, будут не в счет. И вряд ли против Берлина найдется еще один такой же Берлин с противоположной точкой зрения.

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