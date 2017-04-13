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Тиллерсон в Москве: кто, кем и почему недоволен. И что делать

12:4913.04.2017
(обновлено: 12:50 13.04.2017)
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву. 12 апреля 2017 года
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Перед визитом Рекса Тиллерсона в Москву западные СМИ писали, что госсекретарь якобы везет в Москву некий жесткий ультиматум. По итогам московских переговоров эти надежды рассеялись.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Итак, госсекретарь США Рекс Тиллерсон все-таки побывал в России и провел длительные переговоры с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Вашингтон так и не отреагировал на настойчивые и даже назойливые призывы ряда конгрессменов этого не делать. Мол, нельзя враждебно настроенной к Соединенным Штатам Москве давать такой "бонус". Российские власти и Дональд Трамп назвали визит успешным. Стороны подтвердили нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Прорыва не получилось, да и не могло получиться при учете внутренней ситуации в США. Любая крупная, принципиальная договоренность, которая устраивала бы оба государства, в условиях нынешнего американского политического сюрреализма трактовалась бы как "покупка" Тиллерсона Кремлем. И госсекретарь, так же, как и его прямой начальник, это прекрасно понимали. Гораздо лучше других. 

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости
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Тем не менее, вода камень точит. Можно двигаться и маленькими шажками, были бы желание и воля к движению. В Москве был достигнут практический результат: решение создать российско-американский рабочий орган, который проведет мониторинг всех накопившихся проблем и острых углов, а затем четко сформулирует, кто, кем и на каких основаниях недоволен. И это уже неплохо. До визита Тиллерсона западные СМИ "как заведенные" только и писали, что госсекретарь везет в Москву некий жесткий ультиматум. Дескать, или Россия в одной упряжке со всем прогрессивным человечеством, или она остается в компании с Асадом и тотальной изоляцией. Их надежды рассеялись по итогам пресс-конференции двух министров. 

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров во время переговоров в Москве с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Надо сказать, что с точки зрения драматургии это действие получилось по-настоящему выдающимся и крайне увлекательным. За все время общения с прессой на лице госсекретаря не дрогнула ни одна мышца, оно было буквально каменным, "отлитым из гранита". А его ответы на вопросы – максимально лаконичными. Иной раз глава американского внешнеполитического ведомства уклонялся от прямых оценок. Но тут ведь работает правило: язык дипломату дан, чтобы скрывать свои мысли. И "молодой" с точки зрения служебной карьеры дипломат Рекс Тиллерсон, похоже, осваивает его опережающими темпами. Чувствовалось, что госсекретарю не вполне уютно под прицелом телекамер, в компании журналистов, некоторые из которых только и ждут, когда он "проговорится" и продемонстрирует свою ангажированность Москвой. Впрочем, это стало объективным поводом для Сергея Лаврова в очередной раз показать свои блестящие ораторские и прочие профессиональные способности. Он "подхватывал" ответы Тиллерсона и давал развернутые комментарии, в которых была и фактура той или иной обсуждаемой проблемы, и позиция Москвы. По большому счету, особой новизны в словах главы МИД не было, но все-таки они звучали как всегда свежо и динамично. 

Рексу Тиллерсону представился прекрасный шанс поучиться дипломатическому искусству у своего старшего, исходя из опыта работы, товарища по цеху. В этом смысле весьма уместно выглядел комментарий Лаврова по поводу слов госсекретаря, что тот не хочет копаться в истории, а должен заниматься текущими проблемами. Глава российского МИД подчеркнул как раз важность исторических уроков на примере Милошевича, Хуссейна, Каддафи и других прецедентов, когда внешнее содействие свержению законной власти, пусть и авторитарной, приводило к чудовищным последствиям для десятков миллионов людей. 

Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Вашингтон перешел на личности: риторика за рамками дипломатии

Ответы министров показали, что между Москвой и Вашингтоном нет взаимопонимания по поводу дальнейшей судьбы Башара Асада. Госсекретарь заявил, что режиму приходит конец, а Россия является наиболее близким его союзником и может помочь сирийскому лидеру осознать реальность. Сергей Лавров возразил, что только народ этой страны вправе решать, кто им будет управлять. При этом Москва никого не выгораживает и ни за кого конкретно не "держится". То же самое и с химической атакой в Идлибе. Рекс Тиллерсон вновь декларировал уверенность Вашингтона в том, что ее осуществили правительственные силы. Лавров призвал к объективному, профессиональному расследованию, прежде чем делать какие-либо выводы. И подчеркнул, что Москва видит попытки помешать сотрудничеству двух стран по самым разным вопросам и обострить конфронтацию. 

Собственно, именно на эту цель и работают ресурсы глобалистских финансовых и политических элит. Они агрессивно влияют, держат под плотным "колпаком" американскую внутреннюю политику, в прямой зависимости от которой оказались действия и тренды Вашингтона на так называемом внешнем контуре.

В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп, отвечая на вопрос о его отношениях с Владимиром Путиным, заявил, что таковых "не существует". Но заинтересованный диалог между президентами начался. Пусть пока и заочный. И это главный итог визита Тиллерсона в Москву.

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