МОК прислушался к телевизору. В олимпийской программе грядут изменения

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на этой неделе будет обсуждать программу соревнований по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2020 года. В том числе вопросы изменений в спортивной ходьбе, некогда очень "медаленосном" виде спорта для России. Все это происходит менее чем за три месяца до официального утверждения программы токийских Игр.
МОК преподнес сюрприз. Менее чем за три с половиной года до игр в Токио комитет озадачил все международные и, самое главное, национальные федерации. Мол, готовьтесь, будут серьезные изменения в олимпийской программе.
Весьма болезненными обещают стать ближайшие олимпийские старты для легкой атлетики. На горизонте – не просто точечные корректировки. Международный олимпийский комитет давно указывал на снижение доходов от легкоатлетических телепоказов. И, кажется, что IAAF придется подчиниться как пожеланиям спонсоров, так и требованиям МОК.
Первым делом новации коснутся спортивной ходьбы. Марафонский заход на 50 км будет заменен на смешанную эстафету ходоков 4 x 5 км внутри стадиона. И телевизионно, и удобно для пришедших на стадион зрителей. В общем, логично. Российским ходокам, которые почти поголовно дисквалифицированы, похоже, беспокоиться не стоит. Фантомные боли. Кстати, не удивлюсь, если и в программе зимних Игр будут новшества в лыжных гонках – вполне может быть, что скоро и вовсе заменят "полтинник" чем-то более удобоваримым для показа. Раньше в этой дисциплине был раздельный старт, сейчас стартуют все и сразу. На радость зрителя и спонсора, как говорится.
Утверждать, что легкая атлетика теряет популярность в мире, неверно. Говорить о том, что водные виды спорта становятся более популярными, тоже не возьмусь. Но когда Международная федерация водных видов спорта (FINA) – а это плавание, прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание – довольно жестко настаивает на увеличении своего присутствия в программе Олимпийских игр, напрашиваются вопросы. Кто конечный бенефициар этих реформ и зачем превращать ОИ в чемпионат мира, как того по сути хочет FINA? Ведь увеличение видов будет практически копировать этот турнир.
Но когда мы увидим, что за всем этим стоят страны, где у плавания – огромная популярность, то все становится куда понятнее. Это США, Китай, Австралия и Япония, как хозяйка Игр. В итоге сразу 12 новых дисциплин в плавании позволят МОК увеличить эфирное время состязаний и выставить более высокую стоимость за телеправа. И не говорите, пожалуйста, что все это англосаксонское лобби, и что это делается под фелпсов.
Другим водным видам вряд ли так повезет. Если же хай-дайвинг и синхронное плавание с участием мужчин одобрят, то у России будут шансы на новые медали. Равно как теперь на это можно рассчитывать с появлением каратэ и скалолазания в олимпийской программе.
В общем, как по мне, то я испытываю сдержанный оптимизм. Можно называть все это попытками перекраивания олимпийской программы, а можно и эволюцией олимпийского движения.
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