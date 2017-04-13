Делов-то… на триллион. Трамп нашел, кто "подлатает" Америку

Перестроить в Америке нужно буквально все – понял президент Дональд Трамп. И, как человек деловой, начал с составления бюджета. Сумма вышла астрономическая. Осталось всего ничего – найти источники финансирования. Но если верить Трампу, проблем нет.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Оказывается, и в Америке есть что подремонтировать. А то и заново построить! И денег на это уйму потратить. И с умом, понятное дело. Президент США Дональд Трамп, как и обещал, решил затеять перестройку национальной инфраструктуры. И замахнулся аж на триллион долларов. Не слабо, да? Цифра очень даже многообещающая и много сулящая. А и действительно, чего мелочиться-то. Гулять, так гулять! Круг тех, кто должен заплатить за эту "вечеринку", уже определен: 20 крупнейших американских компаний, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник в администрации. Среди центровых – General Motors Co, International Business Machines Corp и Wal-Mart Stores Inc.

А что, правильно. Раз живешь и работаешь в любимой стране – раскошеливайся. С каждой корпорации по "слитку", Америке – обновка! Если верить Трампу, то деньги он как новый хозяин всея Америки, хочет потратить на новые дороги, мосты, аэропорты, связь, ЛЭП, интернет и больницы для ветеранов. Идея, правда, не нова, как и многое другое в этом мире. Нынешний президент снял кальку с "Нового курса" Рузвельта 1933 года.

Да, запылилась программка возрождения США, конечно. Столько лет прошло с Великой депрессии. Скоро 85-летний юбилей отметит. Но, видать, время пришло тряхнуть американскому папирусу стариной на пару с Трампом, чтобы вернуть былую славу Америке. Вопрос, получится ли у Дональда ихнего Фредовича повторить подвиг Франклина Делано Рузвельта. Тогда масштабная амбициозная программа стимулировала экономику к росту. И, в конце концов, помогла Америке из Великой депрессии выйти. Пример вдохновляющий. Но фигуры-то разного калибра. Да и доверяют Трампу американцы гораздо меньше, чем тогда Рузвельту, кстати – единственному президенту США, который избирался более чем на два срока.

Трампу придется очень постараться, чтобы от популизма к делу перейти. Нынешние компании – акулы, каких свет не видывал. Реалии со времен Великой депрессии сильно изменились. Корпорации-монстры точно будут просить преференции в ответ на помощь в софинансировании перестройки инфраструктуры. Торг начнется такой… И полгода не хватит, чтобы уладить все нюансы "распила" дивидендов. Это, пожалуй, самая большая интрига. Триллион освоить – это вам не слоников из глины лепить.

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