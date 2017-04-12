В Киев – ни ногой! На Украине грозят санкциями за Ялтинский форум

Самая загадочная из украинских госструктур – "прокуратура Автономной Республики Крым" – выступила с идеей запретить иностранцам участвовать в Международном экономическом форуме в Ялте. Помечтайте, маменька!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Просим запретить, а если не получится, то предупреждаем о необратимости наказания! Таково в двух словах обращение, поступившее в МИД Украины. Его авторы возмущены двумя обстоятельствами. Первое: с 20 по 22 апреля в Крыму пройдет Ялтинский международный экономический форум. Еще хуже второе: на форуме ожидается большая группа иностранных участников – из одной только Италии полсотни политиков и бизнесменов уже, фигурально выражаясь, купили авиабилеты до Симферополя. И если первое обстоятельство непреодолимо для украинской стороны, то со вторым, как говорится, "мы еще поборемся"!

Борцами выступила самая загадочная из украинских госструктур – "прокуратура Автономной Республики Крым". Крыма нет, прокуратура есть и даже активничает. Это в ее недрах родилась идея запретить иностранцам участвовать в Ялтинском форуме, так как их участие может считаться признанием "последних изменений статуса" Крыма. Какая изящная формулировка – и сами не проговорились, и, вроде, не обидели никого! Прокурорская малява также рекомендует уведомить иностранных дипломатов, что "нарушение украинских законов относительно порядка въезда на территорию полуострова" недопустимо. А также напомнить "о юридической ответственности, которая может наступить в случае несоблюдения порядка пересечения административной границы" и даже – вот тут особенно страшно – "о необратимости наказания за нарушение законодательства Украины".

То есть в Крым – ни ногой, иначе… А что "иначе"? Самая ходовая санкция для европейских нарушителей "железных" украинских законов – это запрет на въезд в страну "от трех до пяти" (притом не условных!) лет. И уже есть пострадавшие по статье (об угрозе украинской безопасности, разумеется). В их числе – Сильвио Берлусконе, бывший итальянский премьер-министр, ныне просто глава партии "Вперед, Италия". В 2015-м он запросто приехал в Севастополь повидаться с Владимиром Путиным и провел в Крыму несколько дней. На Украине отреагировали немедленно! Сначала попытались соорудить уголовное дело со сроком лишения свободы на восемь лет, потом слегка охолонули и просто закрыли для дерзкого итальянца украинские двери на три года. Но не прошло и трех лет, а Берлускони снова собирается в Крым и уже прислал приветствие Ялтинскому форуму. Какой бесстрашный гражданин! Очень надеемся, что еще три года сверх трех имеющихся лет Украина ему "не припаяет", – дважды ж за одно преступление не наказывают. Или как там, с украинским "неподкупным правосудием"?

Киев не впервые протестует против визитов иностранцев в Крым и, конечно, будет протестовать еще, грозя чем-то необратимым. При всем уважении к "матери городам русским" приходится сказать: помечтайте, маменька!..

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