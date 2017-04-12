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Оговорка по Трампу, или Как Шона Спайсера Гитлер попутал

17:2412.04.2017
03900
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
© AP Photo/ Evan Vucci
А мы на Псаки грешили. Над Кирби потешались. Но, получается, не бывает плохих людей, бывают плохие должности.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

От создателя "альтернативных фактов". От дизайнера альтернативного флага США – как-то вышел к прессе с перевернутым звездами вниз значком. А это был не значок. Знак перевернутого сознания. Новое выражение от пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера – как те самые "Томагавки". Во-первых, такое же крылатое. Вылетело – не поймаешь. Во-вторых, такое же эффективное. Бац, бац и мимо. И только богатый двойными смыслами русский язык оставляет ему шанс. Спайсер, похоже, попал. В историю. И в нее – во всех смыслах сразу. 

Сравнил Асада с Гитлером в пользу фюрера. Сказал, что даже тот не травил своих граждан. Спохватился, когда спросили, слышал ли он про Холокост. Но уже было поздно. Конечно, попытался выкрутиться. Дескать, имел в виду, что ни Германия, ни Соединенные Штаты даже во время войны не сбрасывали химические бомбы. Затем еще раз. Мол, всего лишь хотел показать истинное лицо Асада, да слегка переборщил. А потом влип окончательно. В эфире CNN признал, что его ошибка не должна отвлекать общество от усилий президента США по "дестабилизации региона". 

Вот тебе и оговорка по Трампу. Фрейда в соцсетях в этой связи вспоминают реже. Шутят, что Спайсер машинально воспроизвел то, о чем говорят в Белом доме. Трамп, кстати, чтобы не подумали на него, тут же показал, что он-то умеет подбирать слова. Назвал Асада всего лишь "животным". Еще бы сказал: "редиска". И добавил: "канай отсюда". А мы на Псаки грешили. Над Кирби потешались. Но, получается, не бывает плохих людей, бывают плохие должности. Вот как на этой работе не начать заговариваться, если она в том и состоит, чтобы заговорить или, по-нашему, заболтать аудиторию. 

У Спайсера это же все от излишнего рвения. Когда ни доказательств, ни мыслей не хватает, надо поискать их хотя бы в прошлом. Перебрав все известные ему синонимы абсолютного зла, он выбрал самый, как ему показалось, неопровержимый. Знал бы наш анекдот, сказал бы просто: Асад хуже, чем Гитлер. И на вопрос "чем?" ответил бы: "чем Гитлер". Они с этой химатакой в Идлибе так ведь и поступили. Но Шон решил показать глубокое знание предмета. Хотел-то как лучше. Или, вернее, как хуже. Точнее, чтобы лучше поняли, сравнить, как хуже. В общем, понимаете, что у него в голове. 

Не мудрено, что из нее вылетел Холокост. Некоторым на Украине или в Прибалтике, например, он даже не влетал, и ничего – американский истеблишмент не перестает их за это любить сильнее. А Спайсеру, на сленге футболистов, "напихали". Хотя, если забыть про Майданек и Освенцим, он от истины-то совсем недалек. Это же правда, что Гитлер не травил народ, как Асад. Он травил его сам, а за Асада это приходится делать его врагам. Так что пресс-секретарю Трампа, если и можно что-то вменить, то лишь разглашение военной тайны. Но какая же это тайна, если видео "Белых касок" уже пошло в тираж. 

Кстати, по поводу того, что США тоже никогда себе такого не позволяли. А как насчет напалма во Вьетнаме, обедненного урана в Югославии. Или двух "милых" чудовищ под названиями "Малыш" и "Толстяк". Япония сейчас даже КНДР пожалела – выступила против превентивного удара по Северной Корее. Но Ким Чен Ыну, видимо, все равно еще предстоит узнать, что он хуже Гитлера, потому что даже Гитлер не угрожал Америке ядерным ударом. И с этим утверждением пресс-секретаря Трампа уже никто не поспорит. 

Между прочим, несколько дней назад во время брифинга на борту номер один Шон из-за сильной турбулентности потерял равновесие, разлил кофе и чуть не упал. Устоял, а пятно осталось. Костюм он, конечно, сменил, но голова – одна. И та – не его. Все-таки Спайсер – он от слова "спайс". Та еще смесь. Только говорят, что безвредное вещество. Но оно точно – не серое.

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