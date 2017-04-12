"Базар" в МИДе. За что Лавров отчитал американских журналистов

Нынешний визит в Москву главы Госдепа Рекса Тиллерсона – и впрямь очень важный. И для отношений двух стран, и для всего мира. Но не все работники американских СМИ над этим задумываются. Некоторые – просто кричат.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Кто вас воспитывал? С этого вопроса началось протокольное приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Рекса Тиллерсона. Слова нашего министра, конечно, были обращены не к гостю, а к сопровождавшим его журналистам из США. Потому что как только Лавров и Тиллерсон появились в дверях зала Дома приемов МИД, наши американские коллеги начали бесцеремонно выкрикивать вопросы: "Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?".

И это министр еще сдержался, мог бы и не так ответить. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, такого "базара" столетние своды особняка не помнили.

Вообще, вопросы и ответы предусмотрены на пресс-конференции, а это – совсем другой формат. Впрочем, закончив свою речь, Сергей Лавров обратился к журналистам, сказав: "теперь можете кричать". Те восприняли это как руководство к действию. В общем, вели себя совершенно безобразно. Интересно, удалось ли им расслышать за собственным криком, о чем говорили те, ради кого мы все там собрались.

А говорили они о том, что это – своевременный и важный визит. Потому что пришло, наконец, время прояснить позиции. Сергей Лавров отметил, что хотелось бы уже понять реальные намерения американской администрации, учитывая множество различных заявлений из Белого дома и атаку против Сирии, которая за этими заявлениями последовала.

Его американский коллега был очень краток. А действительно, что тут скажешь: нужно выяснить, в чем различия наших позиций, и содействовать открытому диалогу. Ну, может, хотя бы эти слова не разойдутся с делом.

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