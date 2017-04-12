Целили в Сирию и РФ, а попали не туда. Нобелевский лауреат обиделся на США

Западное сообщество вроде бы как поддержало американский удар по Сирии. Во всяком случае, не осудило. Но на самом деле западные страны явно недовольны скороспелыми действиями американцев. И это уже проявляется.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

История с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб обрастает все новыми скандальными подробностями. США без суда и следствия объявили виновными сирийские власти и тут же сами их и наказали, нанеся удары по авиабазе в Хомсе. По данным Белого дома, именно там и хранились отравляющие вещества. А за компанию с Башаром Асадом обвинения выдвинули и России. Дескать, Москва не досмотрела, и не все сирийское химическое оружие было уничтожено. Пентагон, правда, от этих скоропалительных выводов предпочел дистанцироваться. Американские военные заявили, что ждут результатов тщательного расследования. "Ответ на вопрос, кто является ответственным за эту атаку, мы оставляем за разведслужбами, которые продолжат это выяснять. Национальные службы безопасности продолжат следить за этим", – заявил представитель Пентагона.

Но тут уже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) оскорбилась. Ведь она еще в январе 2016 года сообщила о полном уничтожении химического оружия Сирии. Организация авторитетная, лауреат Нобелевской премии мира. Именно под ее руководством и самым пристальным наблюдением проходила ликвидация сирийского химоружия. Так вот, по данным ОЗХО, отравляющие вещества и производственные мощности десяти из двенадцати объектов были уничтожены. А что касается оставшихся двух, то они находятся на территории, подконтрольной так называемой сирийской оппозиции. Что стало с химическим оружием на этих объектах, организация не знает, но у сирийских войск доступа к ним не было.

А тут еще и европейские партнеры неожиданно пошли наперекор генеральной линии Вашингтона. Видимо, то, что новая американская администрации так скора на расправу, не на шутку напугало европейцев. Они и идею новых санкций против России не поддержали и объяснения США о якобы наличии у них сильно засекреченных доказательств вины сирийских военных не приняли. И даже выступили за всестороннее расследование с участием ООН и ОЗХО.

Даже Ангела Меркель, хоть и не стала в открытую критиковать бомбардировку сирийской авиабазы и назвала это вполне понятной реакцией, все-таки в телефонном разговоре с Дональдом Трампом призвала сосредоточиться на политическом решении кризиса под эгидой ООН и в сотрудничестве с Россией.

А вот Москва намерена добиваться проведения тщательнейшего расследования и готовит обращение в соответствующие структуры ООН в Гааге.

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