Вашингтон перешел на личности: риторика за рамками дипломатии

Американские спикеры и ньюсмейкеры, начиная с главы государства, с недавних пор в своих речах нарушают все каноны. Весьма нетривиальная образность и эмоциональность пришли на смену взвешенности. И если бы только в речах.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Час от часу не легче. Весна все-таки, при всей ее чарующей красоте – сложное время, испытание на прочность и психологическую устойчивость. Разные смутные тревоги и фобии обостряются, в голове иной раз – полный сумбур, идеи и впечатления перемешиваются в затейливый коктейль. Хочется что-то доказать всему миру, причем раз и навсегда. Как говорил один из героев Булгакова – окончательно, фактически, по-настоящему, чтобы было, как броня. А политики – они ведь тоже люди. В том числе и свежеиспеченные. Ничто человеческое им не чуждо. К примеру, обостренная любовь к детям. Чувство, бесспорно, чудесное и вызывающее уважение. Взять хотя бы семью президента США. Отец прислушался к впечатлительному чаду – Иванке Трамп – и "долбанул" по Сирии. Доказательств виновности Дамаска не потребовалось. Любовь ведь не нуждается в разных экспертизах и железобетонных фактах, правда? Ее просто демонстрируют. И чем больше возможностей, тем ярче это получается. В соцсетях, впрочем, иронизируют, что Дональд Трамп хотел заказать кофе, да промахнулся, перепутал кнопку. 59 раз. Оставим эту несостоятельную версию на совести шутников.

Помнится, через пару недель после прихода в Белый дом 45-й президент признался, что испытывает ощущение сюрреализма от вступления в должность. Прошло пару месяцев, и схожее ощущение испытывает уже весь мир. Похоже, неписаные правила игры, которые хоть в какой-то мере пыталась соблюдать предыдущая вашингтонская команда, становятся категорией абсолютно бесполезной, несуществующей. Прежде всего, это видно по риторике, звучащей от американских официальных лиц. Спикеры и ньюсмейкеры, начиная с главы государства, нарушают все каноны политического и дипломатического жанра. И их заявления теперь уже лишены элементарной корректности. Разговор перешел на личности. Эмоциональность пришла на смену взвешенности и этикету.

Вот что говорит Трамп: "Владимир Путин поддерживает человека, который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира". Имеется в виду, разумеется, сирийский лидер Башар Асад. Слова "плохо" и "плохой" в одной лишь тираде звучит четыре раза. Не многовато ли? Но нет, даже мало. Сгущать краски, так сгущать, идти, так напропалую. Президент США продолжает: "Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было". Как говорят в таких случаях, тушите свет, приехали. Такой лексикон президентским не назовешь даже с огромными натяжками.

Чуть раньше пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер сравнил Асада с Гитлером, причем фюрер в этом сравнении выглядел гораздо привлекательней, поскольку, по мнению американского чиновника, "не опускался до такой низости, как использование химического оружия". Потом Спайсер, конечно, извинился. Поговаривают, что он может даже лишиться должности. Но слово, как известно, не воробей. Тем более – слово официального представителя Белого дома. Впрочем, таких "воробьев", как выясняется, у Спайсера – целая "стая". А скорее – табун скакунов. Его мысли – его скакуны. Спикер Белого дома назвал Сирию, КНДР и Иран "несостоявшимися государствами", которые не поддерживают позицию США. Хорошо еще Россию к ним не причислил. Видимо, в том и заключается несостоятельность, что перечисленные страны действуют вразрез с мнением Вашингтона.

Ну ладно Сирия, там действительно усилиями, в том числе и Запада, есть проблемы с государственным устройством. Причем пока – не роковые. Но Северную Корею и Иран называть "несостоявшимися государствами" – это надо быть либо не очень профессиональным, топорно работающим пропагандистом, либо не знать об этих странах ничего, что недопустимо для чиновника такого ранга. Тем более, когда речь идет о главных недругах Вашингтона. Так сказать, "ключевых угрозах". Спайсер делает неожиданно изящное, почти светское, но оттого не менее причудливое заключение: "Это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами". В этой фразе он уже имеет в виду и Россию, помимо прочих – "несостоявшихся". В общем, можно закупоривать бутылки с мартини и ромом. А так ведь хотелось промочить горло всем людям доброй воли!

В подобную странную тенденцию укладываются и разговоры об ультиматуме, который якобы привез в Москву госсекретарь Рекс Тиллерсон. Мол, или Кремль заключает сделку в интересах Вашингтона и идет в ногу со всем "цивилизованным миром", или остается с Асадом. Если второй вариант – Москву ждет полная изоляция. Обсуждать всерьез подобные угрозы нет никакого смысла. Россию ими не проймешь. Гораздо интереснее поразмышлять о "цивилизованном мире": вопрос-то действительно важный и весьма дискуссионный. Запад напоминает ватагу юнцов, которым предводитель крикнул: "Бейте того парня, он злодей!". И ни секунды не задумываясь, а на каком основании вожак сделал такие выводы, ватага начинает травлю. Это и есть признак цивилизованности? Если так, то, выражаясь словами Трампа, "это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира".

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