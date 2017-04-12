Большая свалка. Украина погружается в хаос вместе с Чернобылем

Зона отчуждения вокруг бывшей Чернобыльской АЭС приобрела недавно статус биосферного заповедника. Но, похоже, ненадолго. У украинских чиновников для этой территории – совсем другие планы.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Украина обеспокоена тем, что огромные ее территории, размером с целый Люксембург, совершенно не используются в хозяйстве и не приносят никакой пользы стране. Речь о зоне отчуждения, где до сих пор, спустя десятки лет после аварии на Чернобыльской АЭС, нельзя ни жить, ни работать.

А раз ничего этого нельзя, то зону можно использовать как свалку. С таким предложением выступила киевская городская администрация. А еще раньше свой мусор уже готов был туда сплавить львовский мэр. И не только свой – он предложил отправлять туда отходы всей Украины. Это ведь куда проще, чем наладить переработку у себя.

Впрочем, заместитель председателя киевской городской администрации Петр Пантелеев полагает, что вопрос мусора не решить переработкой. Даже после нее найдется, что отвезти на свалку – и Чернобыль напрашивается тут сам собой. Есть, говорит чиновник, только один нюанс – по закону туда мусор свозить нельзя.

Но закон ведь можно изменить! Ну и что, что там всего год назад появился биосферный заповедник. Подумаешь, экосистема – про чернобыльские яблочки за эти годы не пошутил только самый ленивый. Наверняка там сплошь мутанты, а значит, мусор им уже не помешает.

Но биологи бы поспорили. Заповедник там появился не зря, потому что сохранять, действительно, есть что. Жизнь в естественных условиях, без людей, пошла животным на пользу. Несмотря на загрязнение, местная флора и фауна вернулись практически в первозданное состояние.

Вот что бывает, когда украинские чиновники просто перестают вмешиваться в естественный ход вещей. Но они, очевидно, не могут это так просто оставить – непорядок. Если уж вся Украина погружается в хаос, пусть делает это вместе с Чернобылем.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.