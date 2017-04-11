Пока мы слышали от него одно: "вы должны…". Дальше – через запятую: бросить Асада, отдать Крым, выполнить Минские соглашения и ждать дальнейших указаний. Говорят, с тем и пожалует. Если так, то танца, конечно, не получится.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Танцы минус. Госсекретарю США вряд ли удастся станцевать танго в Москве Your browser does not support HTML5 audio

К нам приехал Тиллерсон. И немая сцена. По крайней мере, он сам, наверное, очень хотел бы, чтобы в Кремле его ждали с тем же пиететом и драматизмом, что у городничего в "Ревизоре". Если, конечно, он знаком с Гоголем. В любом случае у нас его примут только за того, кто он есть на самом деле. "Это откудова к нам такого красивого дяденьку замело? Иль че забыл, сказать пришел? Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрит – наверно, двойку получил!". Конечно, не так. Все-таки – не любовь это и даже не голубь мира. К тому же человек прибыл вечером, уставший после министериала G7 в Италии. Поэтому, как говорится, "чай, кофе, потанцуем". Хотя и это – не то.

Он же решил, что "с Лавровым станцевать танго не получится, потому что ему такого не позволяют". Это министры иностранных дел НАТО смеялись от этой шутки, как девушка, которая громко хохочет от любой глупости парня, лишь бы тот обратил на нее внимание. Но Лавров сразу дал понять, что мальчики не в его вкусе. А в Кремль Тиллерсону с этим и вовсе лучше не соваться. Там предпочитают не танго, а самбо. И то исключительно в кимоно и через бедро. Так что и не скажешь, сумеет ли госсекретарь раскрыть в Москве свой талант. Все-таки "первый танцор мировой дипломатии". Хороший – плохой, не важно. Главное, единственный, кому янки не мешают.

А "шестерка" в "семерке" помогает. Если учесть, что у нас он сразу после Лукки, где как бы наполнится солидарностью, то еще и в буквальном смысле не без "луккавства". Впрочем, с другой стороны, у него же работа такая. Хотя и кажется, что для нее он слишком прямолинеен. Потому, наверное, и эти "танцевальные" метафоры. Он просто еще не понимает, что в дипломатии "партнеры" – это совсем не то, что он подумал. У Лаврова, например, он – уже пятый госсекретарь США, но это же не говорит о непостоянстве нашего министра. Как раз наоборот.

Собственно, именно в этом политическое искусство и состоит – в умении повернуть все в нужное русло. Тот же орден Дружбы. Да, где бы Рекс был, если бы не эта награда. Так и прозябал бы начальником в Exxon Mobil. Может, кстати, этого он Путину и не простил. Ведь не исключено, что именно по этому знаку отличия Трамп и отличил Тиллерсона от иных претендентов на пост главы Госдепа. По крайней мере, тогда еще хотелось на это надеяться. Сейчас… Ну, не отбирать же орден, коль не получается с дружбой.

Опять же, если верить американским СМИ… Точнее, если верить тому, что иногда они все-таки пользуются достоверными источниками, Тиллерсон не входил в число людей, которые советовали Трампу ударить по Сирии. Не потому что был против, а потому что – не его дело. Его дело – упаковать этот акт агрессии в известные ему дипломатические выражения. Пока, правда, он успел усвоить только одно: "вы должны…". Дальше – через запятую: бросить Асада, отдать Крым, выполнить Минские соглашения и ждать дальнейших указаний. Говорят, с тем и пожалует.

Если так, то танца, конечно, не получится, даже "Калинки" с Марией Захаровой. Но пару простых и понятных на любом языке движений в Москве ему покажут. Впрочем, может быть, обойдется и без них. Лишь еще раз предложат прочитать по губам. "No". Что же касается партнера по пляскам, то некто Борис Джонсон – это именно тот, кто нужен Тиллерсону. Исполнит любой его каприз. Хоть ламбаду, хоть тверк, хоть на шесте. У нас же со Штатами разное представление о политической хореографии. Мы все-таки предпочитаем танцевать хоровод и от печки, а они – на костях.

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