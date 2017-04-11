Бравый солдат фейк. The New York Times получила "Пулитцера" "за Путина"

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотя, пожалуй, правы. Так страстно точность мало кто имел. Ну, разве что, "Белые каски". Один "Оскар" за это уже получили. Сейчас в Идлибе собирают материал на второй. Приз The New York Times отлит в той же монете. Колумбийскому университету, конечно, следовало отметить столетие Пулитцеровской премии как-то нетривиально. Но не абсолютной же ее дискредитацией. Во всяком случае, в перечне журналистских достижений, заслуживающих поощрения, нет ни слова о фейках или политической "джинсе".
Впрочем, если считать Пулитцера, как его, собственно, и считают, родоначальником "желтой прессы", то получается, что только сейчас его поняли буквально. Проклинтоновская The New York Times на самом деле, как желтуха, у всех была в печенках. Особенно у Трампа. "Неудачная The New York Times заняла неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала, до сих пор не изменила курса, да и не изменит никогда. Бесчестная", – писал он в январе. Пару дней назад, правда, тоже наградил издание своим большим интервью. Что в какой-то степени можно считать примирением.
Но вряд ли это оно определило пулитцеровского победителя. У жюри изначально не было сомнений в главном лауреате. Оставалось лишь подобрать ему правильную формулировку. Столько вариантов. Скажем, "за сомнение в легитимности избранного президента США". Или "за прославление мягкой силы и твердой руки президента России". "За умение создавать проблему на пустом месте", "За нагнетание страхов", "За нарушение журналистской этики". Да, назови они эту премию "За систематическую ложь" – и то было бы честнее. Но нет.
"За освещение российского вмешательства в американские выборы". И главный редактор или кто там у них главный на церемонии вручения может благодарить не только Бога, жену и родителей, но и Москву. Если верить его же газете, он второй человек в США, кто обязан Кремлю. И первый, в отличие от Трампа, кто получил за это реальные деньги. 10 тысяч долларов, конечно, не та сумма, но в ней же каждый цент был пропитан традициями американской прессы. Был, да весь высох.
Впрочем, мы-то знаем, откуда, что берется. "Слово-ер-с" – это наше изобретение. Как писал Достоевский в "Братьях Карамазовых": "слово-ер-с приобретается в унижении". Да-с, нет-с, я-с, извольте-с, Нью-Йорк тайм-с. Один стиль. Как это у нас называлось, "демонстративное самоунижение". Чтобы взять "Пулитцера", этого хватило. Но в рейтинге древнейших профессий The New York Times все равно вторая. Потому что даже первая по сравнению с этой газетой – образец профессионализма. С точки зрения выбора позиции – точно. По крайней мере, она не одна.
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