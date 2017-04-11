Коллективный разум: главы МИД G7 отказались от новых санкций против России

Глава МИД Великобритании обещал, что потребует от G7 ужесточения санкций против России. Даже отменил визит в Москву, чтобы получше подготовиться к встрече с коллегами по "семерке". Получается, зря старался.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" не стали вводить санкции против России из-за Сирии. Об этом по итогам встречи в итальянской Лукке заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

Некоторые СМИ, которые отказываются принимать очевидное, поспешили сообщить, что вопрос о расширении ограничений в отношении Москвы министры вообще не обсуждали. Хотя избежать такого обсуждения было бы невозможно. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прямо заявил, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России, чтобы вынудить ее прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и вывести войска из страны. Он даже отменил визит в Москву, потому что предпочел получше подготовиться к встрече в Лукке.

Получается, зря отменил. Хотя решение о том, что новых антироссийских санкций не будет, надо признаться, ожидаемое. Эксперты изначально говорили, что не все страны G7 готовы пойти на такой шаг. Во-первых, санкционная политика неэффективна. Заставить с ее помощью Москву сделать что-нибудь еще не удавалось ни разу. Во-вторых, как своим гражданам потом в глаза смотреть? Ведь и в Италии, и в Германии, и во Франции звучат призывы отменить антироссийские санкции. Да и с новой политикой Токио, который пытается наладить сотрудничество с Москвой на Курильских островах, новые ограничения никак не увязываются.

Так что "Большая семерка", видимо, решила ситуацию не усугублять. А возможно, сработал коллективный разум. Хотя это не конец истории. Тот же Эйро по итогам встречи отметил, что все страны G7 согласны с тем, что президент Сирии Башар Асад не может быть частью будущего страны. Правда, добавил, что первым шагом к урегулированию в Сирии должно быть прекращение огня, которое контролировалось бы международным сообществом. Без России этот вопрос не решить. А значит, будут искать способы повлиять на позицию Москвы. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон уже выдвинул свой ультиматум: либо США, либо Асад. Не самая конструктивная позиция накануне важных переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.