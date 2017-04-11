Приплыли: Украина "топит" свой регистр судоходства, чтобы досадить России

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik
Украинские власти любят месть. А это блюдо подают холодным. Настолько холодным, что и свое не жалко. Оказалось, что блокада банков с российскими корнями – лишь начало. Вслед за ними под санкции попал Морской регистр судоходства Украины. Это "дочка" российского сертификатора, которая занималась техническим надзором и выдачей документов для ремонта иностранных судов на украинских предприятиях. Заводы незалежной теперь могут лишиться 50 действующих контрактов и недополучить миллионы гривен. А бюджет страны недосчитается валютных поступлений и приобретет тысячи безработных. То есть, санкции опять оказались выстрелом себе в ногу.
А началось все с того, что военная прокуратура Южного региона потребовала от Минэкономразвития Украины ввести санкции за работу российского сертификатора в Крыму. По сути, Украина решила наказать Морской регистр судоходства Украины за деятельность головной компании из России. Так случилось, что на Украине есть государственная структура, она маленькая и не слишком популярная. Поэтому основные функции для судовладельцев по сертификации и выдаче документов занимается "дочка" Российского морского регистра судоходства, которая входит в профильную международную ассоциацию.
В таких случаях остается два варианта для заводов – прекратить свое существование или просить иностранных клиентов переходить к другому регистру. Но второй вариант практически неосуществим. Во-первых, заводы не могут влиять на выбор конкретного классификационного общества. Это решать только судовладельцам. Во-вторых, поменять регистр — это не сменить парикмахера. Удовольствие безумно дорогое. Нужно вывести корабль из эксплуатации, чтобы новый классификатор провел свой полный технадзор с нуля. В большинстве случаев изменение класса требует получения разрешения от страны, под чьим флагом это судно ходит. Все перемены повышают страховые и фрахтовые ставки, снижается рейтинг. Судовладельцу проще выбрать другой завод. И уйти в Болгарию, Грецию или еще куда, уплывая вместе со своими деньгами.
Ряд украинских экспертов усмотрели в этом попытку обанкротить судоремонтные предприятия и скупить их потом по дешевке. Но полная потеря отрасли – еще не самое страшное для Украины. По сути, речь идет о деиндустриализации южных регионов страны. Ведь с этими заводами работают и другие подрядчики – металлурги, машиностроители. Это миллионы и миллиарды гривен, которые не поступят в бюджет. И это тысячи безработных. И тут уже дело не в русофобской политике, а в разделе интересов внутри олигархических кланов. Ведь не все еще разрушили и прибрали к рукам. А под покровом санкций можно творить все, что душе угодно.
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