Приплыли: Украина "топит" свой регистр судоходства, чтобы досадить России

Под санкции Киева попал Морской регистр судоходства Украины. Лишь потому, что это "дочка" российского сертификатора, которая выдает документы для ремонта иностранных судов на украинских предприятиях. Кажется, одной отраслью на Украине станет меньше.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Украинские власти любят месть. А это блюдо подают холодным. Настолько холодным, что и свое не жалко. Оказалось, что блокада банков с российскими корнями – лишь начало. Вслед за ними под санкции попал Морской регистр судоходства Украины. Это "дочка" российского сертификатора, которая занималась техническим надзором и выдачей документов для ремонта иностранных судов на украинских предприятиях. Заводы незалежной теперь могут лишиться 50 действующих контрактов и недополучить миллионы гривен. А бюджет страны недосчитается валютных поступлений и приобретет тысячи безработных. То есть, санкции опять оказались выстрелом себе в ногу.

А началось все с того, что военная прокуратура Южного региона потребовала от Минэкономразвития Украины ввести санкции за работу российского сертификатора в Крыму. По сути, Украина решила наказать Морской регистр судоходства Украины за деятельность головной компании из России. Так случилось, что на Украине есть государственная структура, она маленькая и не слишком популярная. Поэтому основные функции для судовладельцев по сертификации и выдаче документов занимается "дочка" Российского морского регистра судоходства, которая входит в профильную международную ассоциацию.

В таких случаях остается два варианта для заводов – прекратить свое существование или просить иностранных клиентов переходить к другому регистру. Но второй вариант практически неосуществим. Во-первых, заводы не могут влиять на выбор конкретного классификационного общества. Это решать только судовладельцам. Во-вторых, поменять регистр — это не сменить парикмахера. Удовольствие безумно дорогое. Нужно вывести корабль из эксплуатации, чтобы новый классификатор провел свой полный технадзор с нуля. В большинстве случаев изменение класса требует получения разрешения от страны, под чьим флагом это судно ходит. Все перемены повышают страховые и фрахтовые ставки, снижается рейтинг. Судовладельцу проще выбрать другой завод. И уйти в Болгарию, Грецию или еще куда, уплывая вместе со своими деньгами.

Ряд украинских экспертов усмотрели в этом попытку обанкротить судоремонтные предприятия и скупить их потом по дешевке. Но полная потеря отрасли – еще не самое страшное для Украины. По сути, речь идет о деиндустриализации южных регионов страны. Ведь с этими заводами работают и другие подрядчики – металлурги, машиностроители. Это миллионы и миллиарды гривен, которые не поступят в бюджет. И это тысячи безработных. И тут уже дело не в русофобской политике, а в разделе интересов внутри олигархических кланов. Ведь не все еще разрушили и прибрали к рукам. А под покровом санкций можно творить все, что душе угодно.

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