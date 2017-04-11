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Бизнес-план от Порошенко: бесплатная доставка угля с конфискацией

14:1611.04.2017
(обновлено: 14:19 11.04.2017)
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Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Теперь, наконец, понятно, зачем президент Украины подписывал указ о блокаде Донбасса. Чтобы донбасский уголь не закупать, как до блокады, а просто конфисковывать. Но просто это лишь на словах. А на деле – совершенно невозможно.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

Петр Порошенко придумал, как обеспечить Украину углем. Нужно просто конфисковать тот, который добывают шахтеры на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вопрос об изъятии угля в пользу Украины Порошенко намерен поднять на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, речь идет о конфискации угля, который с неподконтрольных Киеву территорий отправляют в Россию, "а оттуда под маркой якобы российского или другого угля намереваются продавать в Украине". Принципиальная позиция: вы, дескать, украли – мы у вас конфискуем, подытожила Луценко.

Участники торговой блокады Донбасса рядом с составом, груженым углем, на станции Кривой Торец в Донецкой области
© REUTERS/ Konstantin Chernichkin
Мнение о плане Порошенко конфисковать уголь: Киев – в самоубийственном пике

Но, во-первых, кто у кого что украл – большой вопрос. Если бы не блокада Донбасса и потворство ей со стороны украинских властей, поставки угля в незалежную продолжались бы и поныне. Но вместо того, чтобы  разогнать кучку радикалов-диверсантов, Порошенко им даже пособил – подписал указ о полной блокаде Донбасса. Хотя понимал, чем такой бойкот пахнет. Пришлось ввести режим ЧП и предупредить население о возможных веерных отключениях электричества. Видимо, так в Киеве понимают принципиальную позицию, которая очень быстро привела к остановке трех теплоэлектростанций. Дело дошло до того, что Киев был вынужден обратиться за помощью к США – письмо с просьбой начать поставки угля уже отправили в госдепартамент. А пока формулировали фразы, чтобы слезу выбить из партнеров, остановилась и четвертая, Криворожская ТЭС. С февраля из-за блокады Донбасса она не получает топливо. Станция работала одним блоком как могла, но до лета из-за дефицита антрацита не дотянула.

Сортированный уголь, архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Эксперт: донбасский уголь теперь будет обходиться Украине дороже

Ситуация явно складывается не в пользу Порошенко. Он ведь и с конфискацией оплошал, по сути признав, что уголь покупает у той самой России, которую называет "страной-агрессором". Оказывается, поставки идут не из Африки или Австралии, а именно из РФ. К тому же непонятно, каким образом господин Порошенко будет определять, где был добыт уголь, который Киев собирается закупать.

Конечно, очень хочется взять все, да и поделить, как говаривал Полиграф Полиграфыч Шариков. И себя при этом не обделить, и с компанией поделиться. Вопрос в другом. Сказать легко, сделать, похоже, невозможно. Как в том анекдоте: "съесть-то он съест, но кто ж ему даст".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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