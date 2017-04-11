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План Тиллерсона для России: в Лукке – санкции, в Москве – сотрудничество?

10:5011.04.2017
(обновлено: 10:52 11.04.2017)
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© AP Photo/ Lynne Sladky
Сначала была оторопь. Теперь – антироссийский раж. Главы МИД G7 в итальянской Лукке обсуждают Сирию. Даже не столько ее саму, сколько то, что делать после удара США по сирийской авиабазе. Ведь от этого удара все смешалось в умах западных политиков.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит с российским руководством ситуацию в Сирии. Благодаря Трампу она стала и вовсе непредсказуемой. Тиллерсон прибывает в Москву из итальянской Лукки, где главы МИД G7 тоже обсуждают Сирию. Говорят, что намерены выработать экстренные меры для возобновления политического процесса в Сирии. На самом деле обсуждают санкции против Дамаска и Москвы…

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© REUTERS/ Joe Skipper
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"Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше как поместья, поместья фамилии Буонапарте… Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, встречая важного и чиновного князя Василия". Этими строчками начинается знаменитый роман "Война и мир".

Сейчас Лукка тоже в центре внимания – там проходит встреча глав МИД G7. Обсуждают, конечно, Сирию. Вернее, даже не столько Сирию, сколько то, что теперь делать после удара США по сирийской авиабазе. Ведь после этого удара все смешалось в умах и настроениях европейских политиков. Сначала, конечно, была оторопь. Ведь многие из них никак не ожидали, что Трамп свои внутриполитические проблемы будет решать за много тысяч миль от Вашингтона. Да еще таким, прямо скажем, экстравагантным способом. Причем, говорят, Иванка настояла на том, что нужно ударить. До этого говорили, что Трампа уговорила не "доча", а зять. На Ближнем Востоке у Кушнера свои интересы. Ударили. А потом в Лукке начали всемером голову ломать, что делать с этим одним ударом. 

Сенатор США Джон Маккейн. 2015 год
© AP Photo/ Andrew Harnik
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Пока не очень ясно, достиг ли американский президент этим ударом желаемого результата. Но бизнес-проект получился дорогим: говорят, каждый "Томагавк" стоит по полтора-два миллиона. Но, с другой стороны, не ради же благотворительности корпорации тратят на рекламу сотни миллионов. К тому же Трамп не один радовался – еще и главу Китая "порадовал". Правда, сенатор Маккейн вновь недоволен. Говорит, надо было намного раньше наносить "миротворческие" удары по Сирии, тогда бы сейчас там был мир и порядок. Как в Ираке или в Ливии?

Джону Маккейну вторит и британский глава МИД Борис Джонсон. По его словам, США следует продолжить нанесение ракетных ударов по Сирии. А еще Джонсон предлагает на заседании в Лукке принять решение о введении санкций против Сирии и России. Чтоб неповадно было Москве поддерживать "кровавый" режим Башара Асада.

Интересно, если бы мы предложили такой гипотетический вариант: Асад уходит с политической арены, а Запад, со своей стороны, делает из Сирии демократический "город-сад". Согласились бы? Для виду – да. А получилось бы? Вряд ли. Скорее, наоборот – там еще больше перегрызутся все и со всеми. Да и "садов" что-то нигде не наблюдается, где американские "миссионеры" побывали. А последствия их "миротворчества" ощущаются уже и в Европе: колыбель западной цивилизации, можно сказать, буквально на глазах превращается из сада в рассадник.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом заседания совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе
© РИА Новости. Тьерри Монасс
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Мания величия: Борис Джонсон пошел в атаку на Россию и Сирию

А скоро, в мае, в Италии же пройдет и саммит G7. Вернее так: саммит Дональда Трампа и шести "свидетелей Трампа". Чем на этот раз Трамп попробует удивить?.. А ведь с ним еще наверняка прибудут Иванка с мужем. Забавный дуализм: то ли Трампов много развелось на планете, то ли Земля маловата для Трампов…

Лев Толстой много рассуждал в эпопее "Война и мир" о роли Наполеона. Он нарисовал подробный и весьма верный психофизический портрет человека, который мнит себя властелином мира и "сверхчеловеком". Для него и война – это всего лишь игра, а люди – всего лишь пешки в его, как ему казалось, шахматной игре. А чем все закончилось? И главное – а не был ли и сам Наполеон всего лишь шахматной фигурой?

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