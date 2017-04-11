Война, мир и Трамп: нового президента США опасаются все больше

В рамках опроса "Sputnik.Мнения" жителей семи крупных стран спросили, станет ли мир с приходом Трампа более безопасным, менее безопасным или останется таким же. Ответы более чем показательны.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

Известная международная исследовательская компания TNS Global по заказу агентства и радио Sputnik провела исследование и поинтересовалась у жителей разных стран их отношением к Дональду Трампу. В репрезентативном, то есть представляющем население по полу, возрасту и географии, опросе приняли участие свыше семи тысяч человек. Результаты оказались впечатляющими, если не сказать сенсационными. Впрочем, 45-й президент США, как выясняется чуть ли не в ежедневном режиме, и сам мастер подкидывать поводы для беспокойства. Социологи спросили, станет ли мир с приходом Трампа более безопасным, менее безопасным или останется таким же.

В лидерах по тревожным настроениям оказалась Германия. 72% опрошенных граждан этой страны выразили сомнение в возрастающей глобальной безопасности после смены команды в Вашингтоне. Следом идет Франция с 64%, Бразилия (60%), Великобритания (55%), Турция (52%), Италия (49%) и, наконец, сами США с их 45%. Напротив, Соединенные Штаты продемонстрировали самые высокие показатели среди тех, кто считает, что мир станет более безопасным. Это "целых" 28%, что и понятно: избиратели Трампа живут именно в этой стране, если кто забыл. Что касается других государств, то оптимистические настроения по поводу американского лидера там – далеко не тренд или тенденция. Скорее – большая редкость. Показатели колеблются в диапазоне от 6 до 13%. Чуть большее число опрошенных считает, что мир останется таким же.

Впрочем, опрос проводился в феврале, и вполне возможно, что к сегодняшнему дню оптимистов стало еще меньше. Особенно – после странного удара США, приказ о котором Трамп отдавал лично, по сирийскому военному аэродрому. Британские СМИ пишут, что решение глава американского государства мог отдать под влиянием дочери. Иванка Трамп крайне впечатлилась последствиями химатаки, в которой был якобы повинен сирийский президент Башар Асад. И убедила отца в необходимости "покарать злодея". Любовь к детям и умение к ним прислушиваться, конечно, прекрасные качества. Особенно к тем детям, кого сам назначил своими советниками. Но этих качеств, похоже, все-таки маловато, чтобы управлять страной, обладающей самым грозным ядерным потенциалом. Собственно, сама жизнь демонстрирует, что тревоги респондентов по поводу Трампа – небезосновательны.

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