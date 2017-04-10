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На кураже. После Сирии Трамп решил "принять" еще и Северную Корею

18:1710.04.2017
(обновлено: 18:20 10.04.2017)
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Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017
© Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown
Все указывает на то, что глава Поднебесной еще домой из Америки не успел добраться, а "Карл Винсон" уже получил приказ о смене курса. В том числе, чтобы главе Поднебесной и дома неуютно стало.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

На кураже. После Сирии Трамп решил "принять" еще и Северную Корею
Даже в США признают, что это беспрецедентный со времен Второй мировой войны морской маневр. Бывало, конечно, всякое, и суверенитеты нарушали, но так американские корабли еще не вторгались в чужое пространство. Других американских кораблей. У них же на каждую акваторию – свой смотрящий. А тут в компетенцию Седьмого флота вмешивается ударная группа Третьего. Атомный авианосец "Карл Винсон", два эсминца с крылатыми ракетами и крейсер с системой ПРО. Вместо того чтобы следовать из Сингапура в Австралию, они неожиданно сворачивают с маршрута и резко берут курс на Корейский полуостров.

Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. Март 2017
© Flickr/ U.S. Navy/ Z.A. Landers
Эксперт об авианосце США у Южной Кореи: в случае удара будет катастрофа

Неизвестно, как на счет стратегической, но политическая логика в этом есть. Седьмой флот здесь примелькался, а разворот Третьего – уже само по себе событие. К тому же третий, хоть и лишний, но звучит почти как третейский. И не один суд, а суда. В любом случае, таков приказ Верховного главнокомандующего. А это, несмотря на то, что он – Трамп, что-то да значит. Именно потому, что он – Трамп. Что это значит, даже в Сеуле, на спасение которого якобы отправилась эта эскадра, не знают. Отвечают: Вашингтону, мол, виднее, как ему выполнять партнерские обязательства.

Авианосец ВМС США Карл Винсон выходит из порта Сан-Диего. 22 августа 2014 года
© AP Photo/ Lenny Ignelzi
И целого мира мало. Трамп намерен атаковать и КНДР?

Не важно, что без предупреждения. Главное, чтобы без превентивного удара по Северу. Уж очень на Юге опасаются, что США не совсем понимают, что на полуострове север и юг – они все-таки ближе, чем два полюса Земли. "Карл Винсон", между прочим, здесь уже околачивался с месяц назад. Так что его команде впору и возроптать: стоило ли гонять их туда-сюда. И ведь никто толком не объяснит, почему их отправили, как бы для острастки КНДР не тогда, когда четыре ее ракеты едва не прошили японский остров, а лишь после того, как одна недоделанная болванка взорвалась чуть ли не на старте.

Как никто не скажет, в какой именно момент Трамп задумал проявить себя еще и в этой географии. Когда его внучка отвлекала председателя КНР китайской песенкой. Или когда с лица товарища Си не сошла улыбка даже после того, как он узнал об ударе по сирийской авиабазе практически в его присутствии. Как бы то ни было, все указывает на то, что глава Поднебесной еще домой не успел добраться, а "Карл Винсон" уже получил приказ о смене курса. В том числе, чтобы и главе Поднебесной дома неуютно стало.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo/ Alex Brandon
Эксперт: в Пекине действия США в Сирии восприняли как пощечину

Кстати, а если американский авианосец с компанией вдруг окажется на расстоянии обострения и от спорных островов в Южно-Китайском море, Пекин отнесется к этому с тем же пониманием, с которым он принял атаку на Сирию? Хотя, может быть, и не окажется. Никто же не знает, о чем Трамп и Си Цзиньпин семь часов договаривались. И, судя по всему, не договорились. Не исключено, впрочем, что президент США тоже сказал, что судьбу Ким Чен Ына должен решать северокорейский народ. А потом передумал. Уж очень у него в Хомсе хорошо пошло. Не важно, что 36 из 59 – неизвестно куда. Главное, все увидели Трампа в деле. И Си – прежде всего.

Чтобы в ожидании очередного предлога из Сирии не терять этот кураж и это незабываемое ощущение полета над миром, Трамп и решил "принять" еще и Северную Корею. Тем более, здесь даже придумывать ничего не надо. Молодой Ким все сделает сам. Заводится с пол-оборота. Ему скажи, что американцы хотят испортить праздник – 105-летие "великого вождя" Ким Ир Сена, тут же выкинет что-нибудь термоядерное. Ему же вдобавок ко всему еще и обидно, что раньше непредсказуемым и сумасбродным считали только его, а теперь их двое. Причем, у Трампа атомное оружие точно есть.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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