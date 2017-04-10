Все указывает на то, что глава Поднебесной еще домой из Америки не успел добраться, а "Карл Винсон" уже получил приказ о смене курса. В том числе, чтобы главе Поднебесной и дома неуютно стало.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

На кураже. После Сирии Трамп решил "принять" еще и Северную Корею Your browser does not support HTML5 audio

Даже в США признают, что это беспрецедентный со времен Второй мировой войны морской маневр. Бывало, конечно, всякое, и суверенитеты нарушали, но так американские корабли еще не вторгались в чужое пространство. Других американских кораблей. У них же на каждую акваторию – свой смотрящий. А тут в компетенцию Седьмого флота вмешивается ударная группа Третьего. Атомный авианосец "Карл Винсон", два эсминца с крылатыми ракетами и крейсер с системой ПРО. Вместо того чтобы следовать из Сингапура в Австралию, они неожиданно сворачивают с маршрута и резко берут курс на Корейский полуостров.

Неизвестно, как на счет стратегической, но политическая логика в этом есть. Седьмой флот здесь примелькался, а разворот Третьего – уже само по себе событие. К тому же третий, хоть и лишний, но звучит почти как третейский. И не один суд, а суда. В любом случае, таков приказ Верховного главнокомандующего. А это, несмотря на то, что он – Трамп, что-то да значит. Именно потому, что он – Трамп. Что это значит, даже в Сеуле, на спасение которого якобы отправилась эта эскадра, не знают. Отвечают: Вашингтону, мол, виднее, как ему выполнять партнерские обязательства.

Не важно, что без предупреждения. Главное, чтобы без превентивного удара по Северу. Уж очень на Юге опасаются, что США не совсем понимают, что на полуострове север и юг – они все-таки ближе, чем два полюса Земли. "Карл Винсон", между прочим, здесь уже околачивался с месяц назад. Так что его команде впору и возроптать: стоило ли гонять их туда-сюда. И ведь никто толком не объяснит, почему их отправили, как бы для острастки КНДР не тогда, когда четыре ее ракеты едва не прошили японский остров, а лишь после того, как одна недоделанная болванка взорвалась чуть ли не на старте.

Как никто не скажет, в какой именно момент Трамп задумал проявить себя еще и в этой географии. Когда его внучка отвлекала председателя КНР китайской песенкой. Или когда с лица товарища Си не сошла улыбка даже после того, как он узнал об ударе по сирийской авиабазе практически в его присутствии. Как бы то ни было, все указывает на то, что глава Поднебесной еще домой не успел добраться, а "Карл Винсон" уже получил приказ о смене курса. В том числе, чтобы и главе Поднебесной дома неуютно стало.

Кстати, а если американский авианосец с компанией вдруг окажется на расстоянии обострения и от спорных островов в Южно-Китайском море, Пекин отнесется к этому с тем же пониманием, с которым он принял атаку на Сирию? Хотя, может быть, и не окажется. Никто же не знает, о чем Трамп и Си Цзиньпин семь часов договаривались. И, судя по всему, не договорились. Не исключено, впрочем, что президент США тоже сказал, что судьбу Ким Чен Ына должен решать северокорейский народ. А потом передумал. Уж очень у него в Хомсе хорошо пошло. Не важно, что 36 из 59 – неизвестно куда. Главное, все увидели Трампа в деле. И Си – прежде всего.

Чтобы в ожидании очередного предлога из Сирии не терять этот кураж и это незабываемое ощущение полета над миром, Трамп и решил "принять" еще и Северную Корею. Тем более, здесь даже придумывать ничего не надо. Молодой Ким все сделает сам. Заводится с пол-оборота. Ему скажи, что американцы хотят испортить праздник – 105-летие "великого вождя" Ким Ир Сена, тут же выкинет что-нибудь термоядерное. Ему же вдобавок ко всему еще и обидно, что раньше непредсказуемым и сумасбродным считали только его, а теперь их двое. Причем, у Трампа атомное оружие точно есть.

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