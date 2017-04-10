Не танк, а золото! У старой советской бронетехники – свои секреты

"Тодд, это они чем танки-то заправляли?", – воскликнул Ник и вытащил из топливного бака пять слитков чистого золота. А кто положил слитки в бак Т-54 – остается только гадать. Но одна догадка уже имеется.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

"Василий, это вы чем руки-то моете?..", – сказала баба Шура в фильме "Любовь и голуби", когда из водопроводного крана потекло красное вино. Точно так же удивился и английский коллекционер военной техники, когда вместе с другом заглянул внутрь купленного старого танка. "Тодд, это они чем танки-то заправляли?", – воскликнул Ник и вытащил из топливного бака пять слитков чистого золота…

Как сообщает британский таблоид The Sun, танк с кладом Ник Мид приобрел на eBay и всего за 37 тысяч долларов. Кстати, это заметно дешевле стоимости слова "The", которое один австралиец написал шариковой ручкой на клочке бумаги (с пометкой: "Идеально подходит для любой ситуации") и продал на том же eBay за 40 тысяч долларов. Зато содержимое топливного бака потянуло на 2,5 млн долларов. Увы, денег этих Ник не увидел, как и слитками любовался только до приезда полиции. Коллекционер предпочел объясняться со стражами порядка, а не с работниками обменного пункта: ну как им объяснишь, что золото нашел случайно, да еще в танке? Особенно если это танк советский, Т-54.

Покупка, действительно, раритетная. Т-54 серийно выпускался с 1947 года, в течение 20 лет модернизировался, экспортировался и модифицировался в разных странах, прежде чем был снят с вооружения. Едва ли не последний раз участвовал в боевых действиях в 1991: во время войны в Персидском заливе Т-54 состоял на вооружении иракской армии. По версии Ника Мида – а он не только коллекционер военной техники, стало быть, мечтательный мальчишка в душе, он ведь еще и фермер, то есть человек с практической жилкой – так вот, Ник уверен, что "слитки спрятали иракские военные, которые во время операции в Персидском заливе грабили золотохранилища Кувейта". Железная логика! Особенно если танк был подбит силами международной коалиции, а затем доставлен в Великобританию. В самом деле, не оставлять же противнику его оружие, пусть и непригодное в бою, а Соединенному Королевству, может, для чего и пригодится!

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