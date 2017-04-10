Люди Порошенко собирают вещи. Гонтарева пошла первой

Глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. В связи с чем возникает несколько вопросов. В том числе: почему именно она и почему сейчас?

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Она уходит. Теперь уже это – официально. Нацбанк Украины остается без руководителя. Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Документ уже направлен Петру Порошенко. На своей последней, судя по всему, пресс-конференции на этом посту Гонтарева отметила, что если Верховная рада утвердит отставку, то она может освободить кабинет и раньше срока.

Это не первая попытка ухода Гонтаревой с поста. Отставки неоднократно требовали оппозиция и вкладчики лопнувших банков. Главу НБУ обвиняли в разрушении банковской системы и обрушении гривны. СМИ уже неоднократно запускали "утку" об уходе Гонтаревой. Уже столько раз ее "отставляли", что в понедельник многие реальную новость восприняли как должное. Вроде как отставили теперь "для галочки". Остается лишь пара вопросов: почему это сделали именно сейчас? И почему она уходит якобы сама?

Ответ прост. Раньше ее не трогали по одной простой причине – она ставленник Петра Порошенко. Но под давлением общественности и радикально настроенных молодчиков Порошенко от нее открестился. Да и конфликт между националистами и, по иронии судьбы, Национальным банком необходимо было урегулировать. С одной стороны стояли кредиторы и регулятор – с требованием защитить "дочек" российских банков. С другой – радикалы, блокировавшие работу Нацбанка и обвиняющие его в поддержке бизнеса из "страны-агрессора".

А глубинных причин для отставки может быть много. Это и работа Гонтаревой, дискредитирующая власть и снижающая личный рейтинг президента. А может, необходимость освободить кресло для кого-то определенного. Ну и нельзя исключать факт массовой коррупции в Нацбанке, который может в любой момент вылезти на свет. И тогда полетят головы.

Уж лучше отправить на амбразуру одну символическую жертву, чем подставить всю олигархо-политическую верхушку власти. Перед народом как-то неудобно. Вот и решили "слить" Валерию Гонтареву, которой и самой, наверное, надоел ее кабинет. Может, вид из окна наскучил. А может, решила за границу сбежать от безденежья (не своего личного, понятно), от тотальной коррупции и наступающего на пятки следующего Майдана. Тем более в Европу теперь без визы обещают пускать.

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