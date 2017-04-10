США
10.0410 апреля16:32МСК
USD57.39+0.47
EUR60.75+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Люди Порошенко собирают вещи. Гонтарева пошла первой

16:1910.04.2017
(обновлено: 16:20 10.04.2017)
0800
Митинг с требованием отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве
© РИА Новости. Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. В связи с чем возникает несколько вопросов. В том числе: почему именно она и почему сейчас?

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Она уходит. Теперь уже это – официально. Нацбанк Украины остается без руководителя. Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Документ уже направлен Петру Порошенко. На своей последней, судя по всему, пресс-конференции на этом посту Гонтарева отметила, что если Верховная рада утвердит отставку, то она может освободить кабинет и раньше срока.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева
© РИА Новости. Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Мнение: кресло Гонтаревой стало кому-то нужным, и ее "попросили"

Это не первая попытка ухода Гонтаревой с поста. Отставки неоднократно требовали оппозиция и вкладчики лопнувших банков. Главу НБУ обвиняли в разрушении банковской системы и обрушении гривны. СМИ уже неоднократно запускали "утку" об уходе Гонтаревой. Уже столько раз ее "отставляли", что в понедельник многие реальную новость восприняли как должное. Вроде как отставили теперь "для галочки". Остается лишь пара вопросов: почему это сделали именно сейчас? И почему она уходит якобы сама?

Ответ прост. Раньше ее не трогали по одной простой причине – она ставленник Петра Порошенко. Но под давлением общественности и радикально настроенных молодчиков Порошенко от нее открестился. Да и конфликт между националистами и, по иронии судьбы, Национальным банком необходимо было урегулировать. С одной стороны стояли кредиторы и регулятор – с требованием защитить "дочек" российских банков. С другой – радикалы, блокировавшие работу Нацбанка и обвиняющие его в поддержке бизнеса из "страны-агрессора".

Участники акции протеста, требующие отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой у здания Национального банка Украины в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Экс-депутат Рады: у акций против Гонтаревой вполне конкретный спонсор

А глубинных причин для отставки может быть много. Это и работа Гонтаревой, дискредитирующая власть и снижающая личный рейтинг президента. А может, необходимость освободить кресло для кого-то определенного. Ну и нельзя исключать факт массовой коррупции в Нацбанке, который может в любой момент вылезти на свет. И тогда полетят головы. 

Уж лучше отправить на амбразуру одну символическую жертву, чем подставить всю олигархо-политическую верхушку власти. Перед народом как-то неудобно. Вот и решили "слить" Валерию Гонтареву, которой и самой, наверное, надоел ее кабинет. Может, вид из окна наскучил. А может, решила за границу сбежать от безденежья (не своего личного, понятно), от тотальной коррупции и наступающего на пятки следующего Майдана. Тем более в Европу теперь без визы обещают пускать.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена