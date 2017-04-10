Мания величия: Борис Джонсон пошел в атаку на Россию и Сирию

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не исключает нового ракетного удара США по Сирии. По его словам, 59 ракет, которые Дональд Трамп запустил по сирийской авиабазе – это "возможность облегчить страдания страны после шести лет гражданской войны".
Сам Джонсон тоже готов работать с Вашингтоном и странами "Большой семерки" для того, чтобы "нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии". Хотя, судя по тому, что Трамп, принимая решение об авиаударах, даже с конгрессом не советовался, Джонсона уж точно спрашивать не будет.
Но послушать британского министра – можно подумать, что он все за всех и решил. Вот и госсекретарь США Рекс Тиллерсон едет в Россию исключительно с его разрешения. Ведь, по словам Бориса Джонсона, они с американским коллегой обсудили планы на визит и договорились, что Тиллерсон донесет до российских властей скоординированную позицию Запада по Сирии.
Тем временем сам Джонсон визит в Москву отменил. По некоторым данным, он все выходные готовился к встрече с "партнерами-единомышленниками" по "Большой семерке", которых он решил убедить в необходимости ужесточить санкции против России. Так Джонсон надеется вынудить Москву отказаться от поддержки сирийского президента Башара Асада и прекратить военную операцию в Сирии. Джонсон уверен, что коллеги по G7 его поддержат.
Вообще, это очень похоже на растущую манию величия у главы британского МИД. А может, Джонсон уверовал не только во внешнее сходство с Дональдом Трампом, но и внутреннее. Однако, скорее всего, Вашингтон решил просто втянуть его в свою игру. Использует Джонсона, как мирового задиру и забияку. Цель – проверить реакцию Москвы, прежде всего, а заодно и проверить на верность западных партнеров.
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