Эпоха "конченых кретинов". Разочаровавшимся в Трампе посвящается

Конечно, мы никак не можем утверждать, что ветеран-морпех, о котором пойдет речь, был самым пылким сторонником Дональда Трампа. Но "одним из" – наверняка. А чем все кончилось? И все из-за Сирии. И того самого "геройского" ракетного удара.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

То, что у Дональда Трампа в Америке хватает недоброжелателей – совсем не новость. Новость в том, что в 45-м президенте США начинают сомневаться те, кто за него в свое время голосовал. Ветеран американского корпуса морской пехоты Анджело Джон Гейдж – один из них. Личность, в некотором смысле, примечательная. Участник двух "заокеанских" войн эпохи Буша-младшего, ставший позже горячим критиком американского истеблишмента. Именно по той причине, что, по мнению Анджело Джона Гейджа, этот истеблишмент лжет американскому народу. По той же самой причине этот парень, когда пришло время, пылко поддержал Дональда Трампа. Возможно, поддерживает до сих пор. Во всякой случае лозунг "Америка прежде всего" на его страницах в соцсетях присутствует.

Но появились и сильные сомнения. Высказанные в сильных выражениях. За несколько часов до ракетного удара по Сирии Анджело Джон Гейдж разместил в сети видеообращение к президенту США. С предостережением против этого самого удара. Понятно, что президент не внял. Но это не отменяет того факта, что у ветерана-морпеха чутье имеется. В своем обращении он вопрошает: "Ты действительно веришь, что Асад травил газом свой народ?!. Этого парня поддерживает вся его страна, а ты утверждаешь, что это он потравил свой народ. Какой в этом смысл для Асада?". И в заключении он предупреждает: "Если ты поведешься на это, то будешь самым убогим и конченым президентом в истории США… ты, мистер президент, просто конченый кретин".

Оставим в стороне эмоциональные эпитеты и поговорим о сути. Морпех-ветеран прав в одном: времена и нравы поменялись, западная политика стала бизнесом, дипломатией руководят шоумены, в вожди страны выбирают заведомо управляемые фигуры (даже не личности). А как их называть – пусть каждый решает сам.

Ну как можно назвать сенатора Джона Маккейна, который заявляет, что его однопартиец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол "работает на Путина". А все потому, что у Пола есть свое мнение по поводу расширения НАТО.

А как называть польскую генпрокуратуру, которая обвинила российских диспетчеров и неназываемое "третье лицо" в умышленном провоцировании катастрофы польского лайнера под Смоленском в апреле 2010 года?

А как называть Столтенберга, который заявляет, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны Москвы, но при этом призывает максимально увеличить группировку войск альянса у российских границ?

А как называть Бориса Джонсона, который сначала анонсирует свой приезд в Москву, а потом предлагает G7 максимально ужесточить санкции против России? Впрочем, ему простительно: если бы он надел клетчатую кепку, то его было бы почти невозможно отличить от Олега Попова. Они одинаково срывали и срывают аплодисменты. Правда, советский артист всего лишь играл роль экстравагантного простофили…

Ну, если сами-то не догадываются, на кого они похожи, спросили бы хоть об этом кого-нибудь из посторонних.

Все наверняка слышали про знаменитое петербургское наводнение 1824 года. Его Пушкин описал в "Медном всаднике". Действительно, катастрофическое по масштабам происшествие. Многие даже не сразу поняли, что произошло. Например, камергер граф Варфоломей Васильевич Толстой имел привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и 7 ноября 1824 года. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну, смотрит и вдруг странным голосом зовет к себе камердинера, велит смотреть на улицу и сказать, что он видит на ней. "Граф Милорадович (петербургский генерал-губернатор) изволит разъезжать на 12-весельном катере", – отвечает слуга. "Как на катере?" – "Так-с, Ваше Сиятельство: в городе страшное наводнение". Тут Толстой перекрестился и сказал: "Ну, слава Богу! А то я думал, что на меня дурь нашла".

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