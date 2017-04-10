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"Флажки для Трампа": недруги России расставили президентские ловушки

12:1710.04.2017
(обновлено: 12:18 10.04.2017)
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Сенатор США Джон Маккейн. 2015 год
© AP Photo/ Andrew Harnik
Дональд Трамп сейчас последовательно осуществляет все то, чего хотели бы от него добиться его критики в США. И тон уже совершенно явно начинают задавать персонажи вроде Джона Маккейна, которые ранее играли скорее периферийную роль.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Одиозный американский сенатор, большой "друг и поклонник" России Джон Маккейн обвинил администрацию президента США в ответственности за химатаку в сирийском Идлибе. Ту самую, которая без всяких оснований и доказательств стала формальным поводом для решения Дональда Трампа ударить по сирийским правительственным силам. Белый дом в тот момент, как известно, вольно или невольно подыграл террористам, которые сразу пошли в наступление. По мнению Маккейна, к химатаке привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом. Те действительно буквально за пару дней до странного удара "томагавками" говорили, что Асад, мол, политическая реальность. С ней и придется жить. Впрочем, найти взаимосвязь между заявлениями официальных американских лиц и якобы решением Асада ударить по мирному населению "химией", нелегко. И под силу, наверное, только самому сенатору.

Американский сенатор Джон Маккейн
© AP Photo/ Susan Walsh
Мнение: Маккейн по сути дела не критиковал Трампа за Сирию, а поддержал

Но Дональд Трамп все равно оказался в неловкой ситуации. Его шаг никак нельзя назвать адекватным. С какой стороны не подойди. К примеру, с позиций логики, на которую, по идее, надо было бы опираться при принятии такого серьезного решения. Зачем Башару Асаду, если он, конечно, не маньяк и не ужасный карикатурный безумец и злодей, вдруг, с какой-то бухты-барахты применять химоружие в момент, когда война переломлена в его пользу? А сирийские войска, снабженные многими другими видами оружия, одерживают победы? Зачем так глупо и необъяснимо подставляться? Отсутствие доказательств лишь подтверждает версию о провокации в Идлибе. Но то ли самому Трампу она была нужна, то ли его окружению, в том числе военному лобби. История покажет, а пока – бог весть. Вопрос в том, насколько американский президент перестал быть бизнесменом и экстравагантным "бруталом" и сумел трансформироваться во взвешенного и ответственного политика, справляющегося с ролью главы ядерного супергосударства. Пока на этот счет возникают сомнения. Есть, напротив, нарастающее ощущение, что Дональд Трамп в стремлении доказать свою независимость от Москвы последовательно попадает во все ловушки, расставленные для него политическими противниками из числа недругов России. Как в некоем авторалли в срок проходит все чекпойнты, соблюдая составленные кем-то другим график и маршрут. На финише – окончательный тупик в российско-американских отношениях. Но есть и дополнительное осложнение. Личность и темперамент самого "гонщика", который еще до финиша может "выкинуть" нечто абсолютно неожиданное, что введет в ступор даже тех, кто расставляет для Трампа "флажки".

Уже сейчас 45-й президент США делает то, на что не решилась даже администрация Барака Обамы – речь о том самом ударе по Сирии и планах инициировать или хотя бы – для начала – обсудить новые антироссийские санкции, связанные уже с сирийской, а не с украинской проблематикой. И что примечательно, тон в такого рода действиях могут в еще большей степени задавать персонажи вроде Маккейна. При Обаме они играли свою, строго отведенную периферийную роль. Все-таки в Белом доме и Госдепе заседали профессиональные или почти профессиональные политики и дипломаты. Новая команда состоит совсем из других людей. И здесь самая большая проблема. При этом сам президент, похоже, применение оружия рассматривает исключительно в голливудской традиции. "Добрые" американские ракеты, приказ запустить которые отдал "правильный и справедливый" президент, наказывают "плохих парней" – убийц и прочих преступников в форме. 

Формула, конечно, примитивная, но рабочая. Американская пропаганда и индустрия в этом смысле за последние десятилетия ничуть не изменилась. Конвейерное производство образов коварного врага, который мечтает или захватить, или вовсе уничтожить Запад, не останавливается ни на миг. В качестве такого врага с удивительной регулярностью выступает Россия. Последние четверть века, кстати, ровным счетом ничего не изменили. Массовому американскому потребителю по-прежнему нравятся мускулистые, сильные ковбои с большими сверкающими револьверами. И, похоже, один такой "ковбой", которого многие еще и подзуживают, сегодня доказывает свою независимость и крутизну. Правда, он может не до конца разбираться в концепции всего "фильма", тонкости которой хорошо известны продюсерам, сценаристам и режиссерам. Но это уже издержки производства. В данном случае – производства внешней политики США.

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