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И целого мира мало. Трамп намерен атаковать и КНДР?

10:0910.04.2017
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Авианосец ВМС США Карл Винсон выходит из порта Сан-Диего. 22 августа 2014 года
© AP Photo/ Lenny Ignelzi
Сразу после удара по Сирии США отправили авианосец Carl Vinson к берегам Кореи. В связи с этим возникает неизбежный вопрос: а так ли непредсказуема политика Дональда Трампа?

Тяжелый атомный авианосец ВМС США Carl Vinson идет к берегам Кореи. В Сеуле этого с нетерпением ждут. Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности при Белом доме представил президенту Дональду Трампу варианты борьбы с северокорейской ядерной угрозой. Среди них – убийство Ким Чен Ына, тайная отправка в Северную Корею диверсионных групп, размещение ядерного оружия в Южной Корее.

Пока все ждут, что будет дальше. Повторит ли Трамп сирийский сценарий? А он включает в себя несколько компонентов: нанесение удара, шумная кампания в СМИ, "акции солидарности" союзников по НАТО, громкие заявления в Совете Безопасности ООН, одобрение в конгрессе США. Все это будет обеспечено, кроме, пожалуй, последнего. Там – с оговорками. Вот тут сенатор Джон Маккейн, например, заявил, что Трамп частично несет ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе. Это, конечно, немного нарушает "бизнес-проект" президента, но, видимо, тот думает, что его дальнейшая внешнеполитическая активность сведет на нет внутриполитическую критику его персоны.

Кстати, в связи с ударом по Сирии возникает один неизбежный вопрос: а так ли непредсказуема политика Трампа? Если не брать в расчет американские реалии, то действительно может показаться, что президент экстравагантен и непредсказуем. На самом деле это не так. В действиях Трампа все-таки чувствуется его зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента. Как результат: он будет вынужден – по каким-то вопросам частично, а когда-то и полностью – принимать навязываемые ему решения. Короля делает королем его окружение. И Трамп не хочет быть калифом на час. Поэтому налаживание отношение с Москвой он снял с текущей повестки дня. Опять появилась "проблема Асада". Да и удар по Сирии был нанесен неспроста именно во время визита в США главы КНР Си Цзиньпина. Поэтому удар по Северной Корее не исключен. Трамп уже запустил "обратный отсчет", заявив: "Если КНР не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы". Надо же, наконец, показать России и Китаю, "кто в мире хозяин". Особенно, конечно, Пекину. Потому что китайцы не только являются, так сказать, спонсорами Северной Кореи, но и потихоньку начинают примерять на себя роль лидера в АТР. Сейчас Пекин не пойдет на военное противостояние с США – это показала невразумительная реакция на пролет американских самолетов над спорными японо-китайскими островами Сенкаку (Дяоюйдао). 

В общем, если Пекин не уговорит Пхеньян, то американцы могут ударить по Северной Корее. Последствия такого шага непредсказуемы. Например, многие эксперты не исключают, что КНДР ответит на удар. Конечно, их возможности по сравнению с американскими ничтожны. США не пострадают. А Южная Корея? Кто поручится, что Ким Чен Ын не попробует осуществить на деле столь любимую американцами доктрину ограниченной ядерной войны?

Впрочем, скоро узнаем. 15 апреля – день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. И новые пуски северокорейских баллистических ракет  вряд ли заставят себя ждать.

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