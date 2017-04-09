Третьим будешь? В британских паспортах может появиться "третий пол"

Возможно, в паспортах граждан Соединенного Королевства появится третий вариант выбора в графе "пол". Как именно его "обозвать" – решали долго. Но, похоже, оптимальную формулировку все же нашли.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Британские защитники прав представителей ЛГБТ-сообщества выступили с решительной инициативой: пропечатать в паспортах граждан Соединенного Королевства дополнительный, третий вариант выбора в графе "пол". То есть "мужской", "женский" и "третий".

Помимо борьбы за права вообще эта инициатива подразумевает и один очень частный момент. А именно – страх перед поездками за рубеж. Причем страх не собственно за рубежом, а на паспортном контроле, где так и норовят унизить человека вопросом о его "истинной половой принадлежности". Фактически унижают два раза: "Ваш пол?", "А по-настоящему?"…

Сообщая обо всем этом, газета The Independent цитирует правозащитников: "Люди, не вписывающиеся в бинарное понимание пола, не защищены законом. Официальные документы просят назвать себя мужчиной или женщиной (не предлагая третьей опции) даже тогда, когда это вообще не нужно для конкретного документа". Что и говорить, обидно, притом давно обидно.

Тонкая тема затрепетала не сегодня. Три года назад в англоязычном Facebook появился согласованный с ЛГБТ-сообществом список из полусотни вариантов самоидентификации по половому признаку. В их числе и "классика жанра": "андрогин", "транссексуал", "транссексуалка", "интерсексуал" и "бигендер". И оригинальные новинки – "задающийся вопросом", "две-души". И более пространные, но зато, как говорится, чтобы все сразу поняли: "ни мужчина ни женщина", "ни женщина ни мужчина", "от женщины к мужчине", "от мужчины к женщине". Наконец, определения и вовсе без затей: "смешанный" пол, "нейтральный" и – по-моему, лучший вариант – "никакой". Какой у вас пол? Никакой! (Уж назвали б сразу пол "отстань, зануда". Какой у вас пол? – Отстаньзануда!)

В итоге сошлись на оптимальной формулировке. "Третьим будешь?" – "Буду". Все. Как говорится, за ним не занимать. Хотя… Вы слышали, как робототехника-то шагнула?!..

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