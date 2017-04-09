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Чтобы не было позора, США в Литву шлют ревизора

10:0009.04.2017
(обновлено: 10:02 09.04.2017)
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Истребители ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Мы все прекрасно знаем, что Россия ежедневно подвергает Литву всяким рискам и вызовам. На российские кибернетические и информационные атаки наше общество отвечает паническими. Но этого теперь недостаточно.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Вы знаете, я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! Пришли, понюхали – и пошли прочь. Правда, хорошо? Талантливо? Проснулся и решил записать. И когда на рассвете текст сна подходил к концу, я вспомнил, что этот сон уже описал некто Н. Гоголь. Такой удар со стороны классика! А?

Военная техника США в порту Риги, Латвия, архивное фото
© AFP 2017/ Ilmars Znotins
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Впрочем, это еще ладно. Открываю с утра новость и вижу: "Консультанты из США снова собираются в Литву. Американские специалисты намерены провести среди местных чиновников инструктаж по работе в кризисных условиях… Во время тренировки заокеанские специалисты будут моделировать различные угрозы, включая кибернетические и информационные атаки".

Безусловно, за это надо выпить. Стоя и не чокаясь. Торжественно и сосредоточенно. Тем более, если это сделать с утра – то сразу чувствуешь дух свободы. И ценности становятся ощутимее. И "юмор как стратегическая коммуникация" машет флажком. Впрочем, не все так радужно. Ученые говорят, что на каждого человека, даже на тех, кто в НАТО, давит атмосферный столб весом двести с чем-то кило. Давит, круглые сутки! Особенно по ночам. Мы стали плохо спать (может, поэтому крысы были такие черные и такие большие). Но вот что странно. Иногда создается впечатление, что на Прибалтику, Литву в частности, он давит сильнее. Уж не придумали ли русские новое оружие давления? А купленные Кремлем ученые стыдливо прикрылись физикой? Нет? Разве хорошее дело назовут столбом? А? Что думаете? По-моему надо внимательнее присмотреться к этому малоизученному явлению. Особенно к его связи с Москвой. Не зря же там в московской мэрии умеют тучи разгонять – тут у русских точно технологии имеются. 

Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии
© РИА Новости. Оксана Джадан
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Вот что мы все прекрасно знаем, так это то, что Россия ежедневно подвергает Литву всяким рискам и вызовам. На российские кибернетические и информационные атаки наше общество отвечает паническими. Но этого недостаточно. Оказывается, что надо не только уметь громко орать "пожар!", но иногда и пробовать его тушить. Особенно, если дело касается чиновников. Они могут чего-нибудь натворить. В горячке ляпнуть чего лишнего или со страху взятку взять. Да и пусть бы брали, но потом российская пропаганда этим пользуется. А это вам не шутки, это уже "геополитическая ситуация" и "национальная безопасность".

Чип и Дейл спешат на помощь, ибо литовских чиновников пора подНАТОскать. А то, понимаешь, засиделись в девках. Поговаривают, что некоторые – и в парнях. Но это гендерные вопросы, мы в Восточной Европе в них разбираемся, как слон в посудных лавках – чего не скажи, сразу маячат лавки подсудные. Поэтому заострять не будем. Как отличить, шлет SMS тебе жена – или русский хакер? Звонит начальник – или пранкер Вован? Или пишет на почту дочь. Как понять – твоя эта дочь или дочь офицера? Чья рука эти деньги взяла – твоя или Москвы? Вообще, правая знает, что делает левая? И по-христиански ли это, если нет? В общем, чтобы не было позора, США в Литву шлют ревизора. Эти парни все проверят – эти парни объяснят.

Здание Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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То, что "будут моделировать различные угрозы" – это своего рода диагностика панического порога, который у всех разный. Надо понять: в каком диапазоне какой чиновник входит в резонанс? Какое волшебное слово превращает чиновника в крысу (опять эти крысы)?.. И при звуках какой флейты эти крысы попадают под гипноз? В общем, натренируют и натаскают, выработают такой иммунитет, что потом – хоть гвозди делай. А чтобы все не было скучным и прозаичным –  предусмотрен инструктаж. Ах, инструктаж! Это всегда романтика! Помните: "на инструктаже как-то раз, случайно встретила я вас"…

Многие здесь в Литве, когда слышат слово "американцы", мгновенно успокаиваются. А у меня на душе все равно холодок. Беспокоит, что учить наших чиновников будут те, в чьей стране русские хакеры взломали президентские выборы и проголосовали за ненавистного всем кандидата – это ведь уже всем известный факт. Вы уверены, что они знают, что делают? Уверены, что могут? Да? Не знаю. Ведь там не смогли. Впрочем, возможно, это просто состояние. И что на смену утреннему обманчивому душевному подъему спешит ложная тревога. Не сердитесь. Примите во внимание атмосферный столб.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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