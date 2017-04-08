Гарвардские кроты. Весь опыт Хогвартса – против Трампа

Джоан Роулинг уже приглашена на одно из первых занятий в гарвардской школе сопротивления Трампу.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

В старейшем вузе США появилась "Выручай-комната". Студенты Школы управления Гарвардского университета организовали новый учебный курс – "Школа сопротивления". Они сравнивают себя с героями поттерианы – Армией Дамблдора, которая, как известно, квартировала в комнатке-выручайке. Однако задачи поставили перед собой совсем не волшебные.

Главный предмет изучения – борьба с политической программой президента США Дональда Трампа. За четыре недели занятий "сопротивленцы" обязаны найти политические инструменты для этой самой борьбы, притом на всех уровнях власти: государственном, федеральном, местном, – ну а дальше, видимо, как пойдет. Хорошо бы, конечно, найти волшебную палочку и повернуть результаты американских выборов вспять. Но это было бы слишком дерзкой мечтой, неамериканской. Американская мечта – значит осуществимая мечта. Другой она быть не может. Потому – и школа, и регулярные занятия, цель которых прописана в учебном плане так: "поддержание сопротивления через конкретное обучение, вовлечение сообщества и действия на перспективу".

"Уж не готовится ли в США госпереворот?", – подумает опасливый человек. "Хотя нет – они же дети!", – успокоит он сам себя. Подумаешь, тренировки по защите от Темных искусств, помощь Ордену Феникса – все это ролевые игры на газетную повестку, не более того. А если заиграются, то быстро вспомнят судьбу Дамблдора – или как его там в Гарварде. Он, конечно, был и директор школы, и верховный чародей, но убила же его Джоан Роулинг и не поморщились. Кстати, госпожа писательница уже приглашена на одно из первых занятий в Школе сопротивления. Может быть, для раздачи новых кличек? С другой стороны, вот эти все "фениксы", "Сохатый", "Кабанья голова"… – зачем так сложно? Все равно – пробьет час, и назовут их всех "русскими кротами". Тут и к колдунье не ходи.

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